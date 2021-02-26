Владимир Зеленский в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Россией записал эмоциональное обращение. Он отметил: Украина никогда не простит России оккупацию.

Крым президент название солнечным и добрым сердцем Украины. Сердцем, которое нагло вырвали, мотивируя псевдозаконными мерами.

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Обращение Зеленского в День сопротивления оккупации

Президент отметил: Россия сжимает "сердце Украины" и делает вид, что не понимает, почему отношения с Украиной ухудшились.

Ответ Украины прост: не надо было трогать Крым и нарушать все международные договоры. То, что произошло с Крымом, Украина никогда не простит России. Как и не простит тем, кто позволил ей зайти на полуостров.

Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал. И никогда не забудем, кто позволил это сделать,

– отметил Зеленский.

В Крыму активно происходит милитаризация региона, отметил Зеленский, и регулярно нарушают права людей.

Накануне Дня Независимости в Киеве состоится первое заседание "Крымской платформы" – международной площадки для поиска и воплощения мер для деоккупации Крыма.

Напоследок обращения Зеленский перешел на русский язык и сказал: "Пора возвращаться домой. Ждем. Верим. Любим. Народ Украины"

Обращение Зеленского в День сопротивления оккупации Крыма – смотрите видео

Что Украина делает для деоккупации Крыма

Как сообщили в офисе Президента, Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова.

Там кое-что уточнили: правительству поручили организовать и запустить "Крымскую платформу". Кроме того, сказал Зеленский, надо реализовать меры для развития и поддержки крымскотатарского языка и культуры.

В твиттере президент добавил: впервые за годы оккупации Украина делает конкретные шаги для возвращения Крыма под контроль Украины. Он отметил: мировое сообщество поддерживает Украину в стремлении вернуть Крым, будет объединяться на площадке "Крымской платформы".

Отметим. 26 февраля 2014 года в Симферополе прошел организованный Меджлисом крымскотатарского народа массовый митинг под зданием крымского парламента. На митинг собрались представители крымскотатарского народа – они выступили за сохранение территориального единства Украины и против российской оккупации. Он собрал около 10 000 участников. С тех пор этот день назван Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя