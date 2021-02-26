Украине нужно вернуть ее сердце, – Зеленский об оккупации Крыма
Владимир Зеленский в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Россией записал эмоциональное обращение. Он отметил: Украина никогда не простит России оккупацию.
Источник:Фейсбук Владимира Зеленского
Крым президент название солнечным и добрым сердцем Украины. Сердцем, которое нагло вырвали, мотивируя псевдозаконными мерами.
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Обращение Зеленского в День сопротивления оккупации
- Президент отметил: Россия сжимает "сердце Украины" и делает вид, что не понимает, почему отношения с Украиной ухудшились.
- Ответ Украины прост: не надо было трогать Крым и нарушать все международные договоры. То, что произошло с Крымом, Украина никогда не простит России. Как и не простит тем, кто позволил ей зайти на полуостров.
Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал. И никогда не забудем, кто позволил это сделать,
– отметил Зеленский.
- В Крыму активно происходит милитаризация региона, отметил Зеленский, и регулярно нарушают права людей.
- Накануне Дня Независимости в Киеве состоится первое заседание "Крымской платформы" – международной площадки для поиска и воплощения мер для деоккупации Крыма.
Напоследок обращения Зеленский перешел на русский язык и сказал: "Пора возвращаться домой. Ждем. Верим. Любим. Народ Украины"
Обращение Зеленского в День сопротивления оккупации Крыма – смотрите видео
Что Украина делает для деоккупации Крыма
- Как сообщили в офисе Президента, Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова.
- Там кое-что уточнили: правительству поручили организовать и запустить "Крымскую платформу". Кроме того, сказал Зеленский, надо реализовать меры для развития и поддержки крымскотатарского языка и культуры.
- В твиттере президент добавил: впервые за годы оккупации Украина делает конкретные шаги для возвращения Крыма под контроль Украины. Он отметил: мировое сообщество поддерживает Украину в стремлении вернуть Крым, будет объединяться на площадке "Крымской платформы".
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