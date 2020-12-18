Согласно стратегии "Голоса" в отношении деоккупации Донбасса, Украина сможет вернуть свои территории полностью. Единственным важным моментом является то, что "холодная деоккупация" займет много времени. Прогнозируют, что на это уйдет 10 лет.

Однако там отметили, что эта стратегия – безопасная. Об этом в интервью в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала глава партии "Голос" Кира Рудик.

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Она отметила, что партия "Голос" является единственной, которая еще в феврале 2020 года предложила альтернативу минским договоренностям – план "холодной деоккупации" Донбасса.

Прежде всего мы говорили, что этот план "холодный", ведь он длинный – до 10 лет,

– заметила Рудик.

► Почему этот план считают действенным

По словам Рудик, он пошагово предусматривает, что нужно делать для того, чтобы Украина вернула себе территории. "Чтобы мы их возвращали не на условиях России, где сначала предлагают сделать выборы. Вы представляете, какие будут результаты этих выборов?", – предположила Рудик.

Она добавила, что поддержка других стран тоже уже не такая яркая, как была, к примеру, в 2019 году.

"То, какой была поддержка Франции и Германии год назад, и та, которая есть сейчас – она ​​разная. В каждой из этих стран есть свои проблемы. Однако состоялись выборы в США и мы можем ожидать определенное давление со стороны Соединенных Штатов. И мы на него рассчитываем", – подытожила Рудик.

Подробнее о том, какие шаги предусматривает план "холодной деоккупации" Донбасса – читайте здесь.

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