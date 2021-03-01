Украине в первую очередь нужна двухпартийная поддержка США, – Тизенгаузен
Украине в первую очередь нужна поддержка и Республиканской, и Демократической партий в США. Поэтому важной задачей Оксаны Маркаровой будет частичное изменение политики, которую украинские представители внедряли до сих пор.
Источник:24 канал
Политолог Борис Тизенгаузен рассказал, что ранее Украина пыталась заручиться поддержкой или республиканцев, или демократов. В частности, во время президентской каденции Петра Порошенко политика государства была более направлена в сторону Республиканской партии.
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По словам Тизенгаузена, представителям Украины сейчас необходимо проводить равноудаленные переговоры, обсуждать новые санкционные пакеты в отношении России и прочее. Как он отметил, вся эта работа в первую очередь ляжет на плечи Маркаровой.
Политолог отметил, что в новоназначенной госпожи посла Украины в США вполне достаточно знакомств для этой должности.
При назначении Маркаровой выдающимся фактом стало то, что у нее хорошие связи с руководством МВФ – ее принимают, слушают, с ней разговаривают,
– отметил Тизенгаузен.
По словам политолога, в некоторых возникает вопрос, почему не назначили профессионального дипломата. Однако, как он отметил, это уже вопрос к Офису Президента.
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Тизенгаузен подытожил, что стоит посмотреть на первые месяцы работы Маркаровой в должности, на определенные договоренности, которые ей удастся организовать в США, и уже после этого делать выводы о ее назначении.
Больше об отношениях Украины и США после назначения Маркаровой смотрите в видео
Назначение Оксаны Маркаровой: что известно
- Оксана Маркарова – украинская финансистка, экс-министр финансов.
- 25 февраля 2021 года Владимир Зеленский назначил ее на должность посла страны в США.
- Американские дипломаты поздравили Маркарову и выразили надежду на плодотворное сотрудничество между странами.
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