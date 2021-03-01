Украине в первую очередь нужна поддержка и Республиканской, и Демократической партий в США. Поэтому важной задачей Оксаны Маркаровой будет частичное изменение политики, которую украинские представители внедряли до сих пор.

Политолог Борис Тизенгаузен рассказал, что ранее Украина пыталась заручиться поддержкой или республиканцев, или демократов. В частности, во время президентской каденции Петра Порошенко политика государства была более направлена ​​в сторону Республиканской партии.

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По словам Тизенгаузена, представителям Украины сейчас необходимо проводить равноудаленные переговоры, обсуждать новые санкционные пакеты в отношении России и прочее. Как он отметил, вся эта работа в первую очередь ляжет на плечи Маркаровой.

Обратите внимание! Оксана Маркарова получила задание организовать визит Джозефа Байдена в Украину. Президент США не приезжал сюда с 2008 года. Подробнее об этом – читайте здесь.

Политолог отметил, что в новоназначенной госпожи посла Украины в США вполне достаточно знакомств для этой должности.

При назначении Маркаровой выдающимся фактом стало то, что у нее хорошие связи с руководством МВФ – ее принимают, слушают, с ней разговаривают,

– отметил Тизенгаузен.

По словам политолога, в некоторых возникает вопрос, почему не назначили профессионального дипломата. Однако, как он отметил, это уже вопрос к Офису Президента.

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Тизенгаузен подытожил, что стоит посмотреть на первые месяцы работы Маркаровой в должности, на определенные договоренности, которые ей удастся организовать в США, и уже после этого делать выводы о ее назначении.

Больше об отношениях Украины и США после назначения Маркаровой смотрите в видео

Назначение Оксаны Маркаровой: что известно