Государственное бюро расследований разоблачило схему, по которой на территорию Украины нелегально ввозили авто на еврономерах. Ее организовали высокопоставленные чиновники МВД.

Речь идет о 2 руководителях и служебном лице региональных сервисных центов ведомства. Расследование в отношении них уже завершено, об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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Как выяснило следствие, незаконная схема действовала на протяжении 2016 – 2018 годов. Общая сумма убытков для государства достигла 4 миллионов гривен.

Что известно о незаконной схеме

В Украину ввозили "евробляхи", которые не соответствовали экологической норме Евро 5 или не могли быть ввезены в Украину на постоянной основе. Их декларировали якобы для временного пребывания в Украине.

Таможенники вносили ложные данные в базу данных. Например, заменяли знаки идентификационных номеров. Все это для того, чтобы в будущем идентифицировать такие транспортные средства было невозможно.

После этого такое авто выставляли на продажу в интернете. Работники одного из предприятий формировали и подавали ложные погрузочно-таможенные декларации о ввозе в Украину рам грузовых авто.



Незаконная схема ввоза "евроблях" в Украину / Инфографика ГБР

Далі представники ДФС разом з представниками того ж підприємства здійснювали митне оформлення нібито завезених рам. Крім цього, купували реєстраційні документи авто, які не підлягають ремонту.

У потенциального покупателя просили копию паспорта и идентификационного кода – якобы для оформления необходимых документов. Впоследствии без его ведома чиновники МВД проводили перерегистрацию авто.

После этого оформляли ложный акт техосмотра, изготавливали разрешение на проведение переоборудования. Используя фальсифицированные документы, направляли заявку относительно замены рамы.

Потенциального покупателя убеждали, что машина находится в Украине законно. Он передавал деньги и забирал авто с регистрационными документами, полученными у служебных лиц МВД.

Какое наказание грозит должностным лицам МВД

Должностных лиц обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении властью или служебным положением и служебном подлоге, что повлекло тяжкие последствия.

Обвинительные акты в отношении правонарушителей уже направили в суд. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет, а кроме этого конфискация имущества.