В Украине – неблагоприятные погодные условия: где может быть затруднено движение
В Украине – снова мощные снегопады и минусовая температура воздуха. Из-за гололеда и значительного налипания снега на дорогах может быть затруднено движение на автодорогах. В частности, в Киеве может быть ограничено движение грузовиков и автобусов.
Источник:Патрульная полиция Украины
Сейчас ситуация на дорогах, говорят в полиции, контролируемая.
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Коммунальщики обрабатывают дороги средствами против гололеда
Движение по автодорогам государственного значения обеспечено. Коммунальщики обрабатывают проезжие части средствами против гололеда.
Правоохранители не исключают, что движение для крупногабаритного транспорта и автобусов могут ограничить. Прежде всего, это касается Киева.
Какая погода 7-9 февраля в Украине
- Синоптики предупредили о метелях и снежных заносах. Самая сложная ситуация во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
- Жителям этим областей следует быть готовыми к мощным порывам ветра и гололедице на дорогах.
- На Закарпатье, кроме снега, будет падать еще и дождь.
- 8 – 9 февраля не следует надеяться на улучшение погоды, ситуация изменится, но в худшую сторону. Снегопады и метели затронут также северные, центральные, восточные и южные области. На дорогах – гололедица и налипание мокрого снега.
- 9 февраля жители западных и южных областей наконец дождутся прекращения осадков.
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