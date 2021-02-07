В Украине – снова мощные снегопады и минусовая температура воздуха. Из-за гололеда и значительного налипания снега на дорогах может быть затруднено движение на автодорогах. В частности, в Киеве может быть ограничено движение грузовиков и автобусов.

Сейчас ситуация на дорогах, говорят в полиции, контролируемая. К теме В Украине спасатели развернули более 4 тысяч пунктов обогрева: фото Коммунальщики обрабатывают дороги средствами против гололеда Движение по автодорогам государственного значения обеспечено. Коммунальщики обрабатывают проезжие части средствами против гололеда. Правоохранители не исключают, что движение для крупногабаритного транспорта и автобусов могут ограничить. Прежде всего, это касается Киева. Какая погода 7-9 февраля в Украине Синоптики предупредили о метелях и снежных заносах. Самая сложная ситуация во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Жителям этим областей следует быть готовыми к мощным порывам ветра и гололедице на дорогах.

На Закарпатье, кроме снега, будет падать еще и дождь.

8 – 9 февраля не следует надеяться на улучшение погоды, ситуация изменится, но в худшую сторону. Снегопады и метели затронут также северные, центральные, восточные и южные области. На дорогах – гололедица и налипание мокрого снега.

9 февраля жители западных и южных областей наконец дождутся прекращения осадков. Обратите внимание! В Патрульной полиции просят воздержаться от поездок на собственном транспорте. Если же водители попали впросак, призывают сразу обращаться на 102.

Что делать водителям во время гололеда / инфографика 24 канала