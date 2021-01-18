Украине не стоит ждать от Байдена поблажек, – Вершбоу
Избранный президент США Джо Байден продолжит оказывать Украине военную помощь. Однако ждать от него определенных поблажек не стоит.
Байден относится к Украине дружелюбно, однако строго. Об этом заместитель Генсека НАТО Александер Вершбоу заявил в интервью "Фактам".
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Украине не стоит ждать от Байдена поблажек, ведь он желает, чтобы вы завершили начатые политические, экономические и судебные реформы,
– подчеркнул Вершбоу.
Что еще сказал Вершбоу
- Только завершив реформы, Украина не даст России себя проглотить.
- Успешные реформы – это путь к противостоянию российской агрессии. К сожалению, сейчас все они – нереализованные.
- Байден будет настаивать на создании единого "западного фронта". Тогда политика США и стран Евросоюза в отношении Украины будет согласованной.
- Байден еще настойчивее будет проводить политику санкций, которые помогут России изменить свое поведение. Избранный президент США будет делать акцент на ужесточении санкций.
- Администрация Байдена "будет вести прямые переговоры, касающиеся украинской тематики, с Россией".
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