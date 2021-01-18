Избранный президент США Джо Байден продолжит оказывать Украине военную помощь. Однако ждать от него определенных поблажек не стоит.

Байден относится к Украине дружелюбно, однако строго. Об этом заместитель Генсека НАТО Александер Вершбоу заявил в интервью "Фактам".

Актуально У Зеленского назвали приоритеты сотрудничества Украины с администрацией Байдена

Украине не стоит ждать от Байдена поблажек, ведь он желает, чтобы вы завершили начатые политические, экономические и судебные реформы,

– подчеркнул Вершбоу.

Что еще сказал Вершбоу