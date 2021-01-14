В Украине намело снега: какая ситуация на дорогах
В Украину наконец пришла настоящая зима. Впрочем, из-за снега и гололеда на дорогах возникли опасные ситуации. В течение 13 января за помощью к спасателям обращались водители из разных регионов страны.
Спасатели выезжали на вызовы в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили на сайте ГСЧС.
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Ситуация на дорогах
►Херсонская область
В Нововоронцовском районе спасатели извлекли из сугробов 18 крупных автомобилей. Из-за сильного ветра и снегопада на трассе Т0403, проходящей через поселок Нововоронцовка, они не смогли преодолеть затяжной скользкий подъем на отрезке дороги.
►Николаевская область
Работники ГСЧС на 2 специальных автомобилях повышенной проходимости осуществляли мониторинг автодорог в Новоодесском, Вознесенском и Первомайском районах, а также в городе Южноукраинск. В общем, спасатели трижды помогали водителям грузовиков отбуксировать с подъемов. Осложнения зафиксировали на дороге в районе села Мигия Первомайского района.
►Запорожская область
На трассе "Днепр – Мариуполь" между населенными пунктами Конские Раздоры и Гусарка Пологовского района водитель легковушки съехал в кювет и не мог самостоятельно выехать на трассу. Спасатели с помощью спецавтомобиля и троса вытащили автомобиль на дорогу.
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►Харьковская область
Спасатели помогли извлечь автомобиль скорой, который застрял и не мог сдвинуться с места. С помощью троса бойцы ГСЧС отбуксировали спасательным авто скорую. Далее автомобиль продолжил движение самостоятельно, но спасатели сопровождали его, чтобы медики добрались до места вызова без помех.
Отправляясь зимой в путь, учитывайте предупреждения спасателей. При неблагоприятной погоде, если вашу поездку можно отложить или изменить маршрут на более безопасный, – сделайте это,
– подчеркнули в ГСЧС.
В Укравтодоре рассказали, что к очистке и посыпке автодорог в 10 областях Украины привлекли 1 800 единиц снегоуборочной техники и 2 243 сотрудника.
"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Сумской и Николаевской областях покрытие местами заснеженное. Местами есть гололедица в Одесской и Ровненской областях. На перевальных участках уже почти сутки идет снег, выпало 15 – 20 сантиметров", – подчеркнули в ведомстве.
Правила безопасности на дороге
- Автомобильную резину смените на зимнюю.
- Перед выездом хорошо прогревайте автомобиль, тщательно очистите стекло и фары от снега.
- Соблюдайте безопасную дистанцию.
- Двигайтесь только с включенными габаритными огнями и ближним светом фар.
- Придерживайтесь безопасного скоростного режима.
- Пользуйтесь подручными средствами, если автомобиль застрянет.
- На зимней дороге тормозите плавно.
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