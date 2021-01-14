В Украину наконец пришла настоящая зима. Впрочем, из-за снега и гололеда на дорогах возникли опасные ситуации. В течение 13 января за помощью к спасателям обращались водители из разных регионов страны.

Спасатели выезжали на вызовы в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили на сайте ГСЧС.

Читайте также Швецию и Финляндию засыпало снегом: тысячи людей остались без света – фото

Ситуация на дорогах

►Херсонская область

В Нововоронцовском районе спасатели извлекли из сугробов 18 крупных автомобилей. Из-за сильного ветра и снегопада на трассе Т0403, проходящей через поселок Нововоронцовка, они не смогли преодолеть затяжной скользкий подъем на отрезке дороги.

►Николаевская область

Работники ГСЧС на 2 специальных автомобилях повышенной проходимости осуществляли мониторинг автодорог в Новоодесском, Вознесенском и Первомайском районах, а также в городе Южноукраинск. В общем, спасатели трижды помогали водителям грузовиков отбуксировать с подъемов. Осложнения зафиксировали на дороге в районе села Мигия Первомайского района.

►Запорожская область

На трассе "Днепр – Мариуполь" между населенными пунктами Конские Раздоры и Гусарка Пологовского района водитель легковушки съехал в кювет и не мог самостоятельно выехать на трассу. Спасатели с помощью спецавтомобиля и троса вытащили автомобиль на дорогу.

Важно Грядет непогода: киевлян предупредили о резком ухудшении погодных условий

►Харьковская область

Спасатели помогли извлечь автомобиль скорой, который застрял и не мог сдвинуться с места. С помощью троса бойцы ГСЧС отбуксировали спасательным авто скорую. Далее автомобиль продолжил движение самостоятельно, но спасатели сопровождали его, чтобы медики добрались до места вызова без помех.

Отправляясь зимой в путь, учитывайте предупреждения спасателей. При неблагоприятной погоде, если вашу поездку можно отложить или изменить маршрут на более безопасный, – сделайте это,

– подчеркнули в ГСЧС.

В Укравтодоре рассказали, что к очистке и посыпке автодорог в 10 областях Украины привлекли 1 800 единиц снегоуборочной техники и 2 243 сотрудника.

"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Сумской и Николаевской областях покрытие местами заснеженное. Местами есть гололедица в Одесской и Ровненской областях. На перевальных участках уже почти сутки идет снег, выпало 15 – 20 сантиметров", – подчеркнули в ведомстве.

Правила безопасности на дороге