Отключение Украины от энергосистемы России и Беларуси, и присоединение к энергосистеме Европы – одна из главных задач Министерства энергетики. Об этом заявил его глава Юрий Витренко.

Витренко озвучил одну из главных задач Минэнерго

Украина должна отсоединиться от энергосистемы Украины и Беларуси. Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 22 января, пишет 24 канал.

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Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и Россией. Объединяться же – с европейской системой,

– сказал Витренко.

И добавил, что именно это будет одним из главных его задач на посту: "Чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная, прозрачная цена".

"Это в интересах Украины, нашей энергетической безопасности, а энергетическая безопасность – это национальная безопасность", – подытожил исполняющий обязанности министра.

Заметим, с 1 января после перерыва в 9 месяцев (действовал запрет Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.

В то же время правительство отменило льготный тариф на электроэнергию в 0,9 гривны за киловатт-час за первые 100 киловатт-часов. Так что для бытовых потребителей цена теперь установлена ​​на одном уровне – 1,68 гривны за киловатт-час.

Советуем прочитать о тарифах на электроэнергию в 2021 на 24 канале: что изменится для украинцев.



Цена на электроэнергию в 2021 / Инфографика 24 канала