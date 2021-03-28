В Украине в воскресенье, 28 марта, проходят промежуточные выборы народных депутатов сразу на 2 округах. Речь идет об избирательном участке № 87 на Ивано-Франковщине и избирательном участке № 50 на Донетчине.

Избирательные участки начали свою работу в 8 утра. Отдавать свои голоса избиратели смогут в течение 12 часов – до 20:00.

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Детали о кандидатах

Процесс регистрации кандидатов на промежуточные выборы в 2 округах завершился еще 2 марта. Всего свои заявки подали 64 человека. Однако ЦИК зарегистрировала лишь 34 кандидатов.

На избирательном участке № 87 в Ивано-Франковской области за победу будут бороться 14 кандидатов: Михаил Ноняк, Александр Леонидович Шевченко, Руслан Зозуля, Руслан Кошулинский, Юрий Юрченко, Василий Вирастюк, Юрий Голиней, Иосиф Резеш, Руслан Деревориз, Мария Жолоб, Иван Макар, Сергей Сивачук, Александр Леонидович Шевченко и Александр Петрович Шевченко.

Обратите внимание! Маруся Звиробий-Биленька была 15 кандидатом, однако она отказалась от участия в выборах в пользу Руслана Кошулинского.

На избирательном участке № 50 в Донецкой области за победу будут бороться 19 кандидатов: Виктория Шилова, Валентин Рыбин, Артем Марчевский, Иштван Добшу, Людмила Дорошенко, Александр Груздев, Сергей Звагольский, Богдан Мироненко, Александр Тамбулатов, Юрий Третьяк, Андрей Бондаренко, Юлия Гакова, Надежда Масло, Лариса Ревва, Андрей Масенця, Антон Ровенский, Андрей Аксенов, Юлия Кузьменко, Николай Головко.

Внимание! Верховная Рада 2 марта назначила внеочередные выборы в 5 городах и селах на 31 октября 2021 года.