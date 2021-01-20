В Украине начали штрафовать "евробляхаров": Аваков прояснил ситуацию
Владельцев автомобилей на европейской регистрации уже начали штрафовать. Почему так происходит – объяснил глава МВД Арсен Аваков.
Аваков о штрафовании "евробляхаров"
Министр, в частности, смоделировал ситуацию: сбили человека, а когда прибыли правоохранители – на месте остались лишь "евробляхи". Поэтому не известно, кто был за рулем и кто должен понести ответственность. Об этом Аваков рассказал в комментарии журналистам, сообщает 24 канал.
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Это нарушает закон Украины. Поэтому, если у автомобиля не существует переходной регистрации, то есть как транзитная, например, закрепленная за каким-то человеком, и она просрочила все сроки регистрации, такие машины будут выявлять и отправлять на штрафплощадку,
- заметил очильник МВД.
В то же время Аваков подчеркнул: "Плакать не надо – должен быть порядок".
Начали штрафовать "евробляхаров" комментарий Авакова – видео
Что этому предшествовало
- В ноябре 2018 года Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, из-за чего повысили штрафы за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации – от 8,5 тысячи гривен до 170 тысяч гривен.
- Однако в декабре 2019 года Рада отсрочила введение увеличенных штрафов за нарушение ввоза авто на еврономерах. Штрафы до сих пор не действуют.
- Владельцы "евроблях" постоянно протестуют против растаможки
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