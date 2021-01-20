Владельцев автомобилей на европейской регистрации уже начали штрафовать. Почему так происходит – объяснил глава МВД Арсен Аваков.

Аваков о штрафовании "евробляхаров"

Министр, в частности, смоделировал ситуацию: сбили человека, а когда прибыли правоохранители – на месте остались лишь "евробляхи". Поэтому не известно, кто был за рулем и кто должен понести ответственность. Об этом Аваков рассказал в комментарии журналистам, сообщает 24 канал.

К теме Система автофиксации начала штрафовать водителей "евроблях": как это работает

Это нарушает закон Украины. Поэтому, если у автомобиля не существует переходной регистрации, то есть как транзитная, например, закрепленная за каким-то человеком, и она просрочила все сроки регистрации, такие машины будут выявлять и отправлять на штрафплощадку,

- заметил очильник МВД.

В то же время Аваков подчеркнул: "Плакать не надо – должен быть порядок".

Начали штрафовать "евробляхаров" комментарий Авакова – видео

Что этому предшествовало