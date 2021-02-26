Сотрудники запрещенных в Украине каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина" запустили новый ресурс. Телеканал "Первый независимый" начал вещать 26 февраля, в 18:00.

Эфир начали быстрее, чем планировали. Ранее заявляли о старте вещания в апреле.

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Однако "Первый независимый" вышел в эфир 26 февраля, в 18:00. Журналисты с запрещенных в Украине медведчуковских каналов начали вещание с 18:00.



Начало вещания "Первого независимого" / Скриншот из онлайн-трансляции

Что известно об этом канале

Ранее Александр Ткаченко сообщил, что 100 работников каналов, которые связывают с Виктором Медведчуком, создали медиахолдинг "Новости". Они "скинулись" на его создание по 1 гривне, поэтому уставный капитал канала составляет всего 100 гривен.

Они "скинулись" на его создание по 1 гривне, поэтому уставный капитал канала составляет всего 100 гривен. "Детектор медиа" сообщил, что журналисты выкупили львовский региональный канал "Первый независимый". Он был в собственности ООО "Тайм медиа", учредителем и руководителем которого является Роман Любицкий. Информацию о покупке канала он не подтвердил и не опроверг, однако уточнил, что больше года искал покупателей.

Он был в собственности ООО "Тайм медиа", учредителем и руководителем которого является Роман Любицкий. Информацию о покупке канала он не подтвердил и не опроверг, однако уточнил, что больше года искал покупателей. Любицкий владеет еще телеканалом НТА и медиахолдингом "Вголос". Коллектив НТА выступил с заявлением, в котором осудил действия Любицкого.

Блокирование каналов Медведчука: кратко

Телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne прекратили свое вещание в начале февраля 2021 года. Произошло это после того, как Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Тараса Козака – нардепа от ОПЗЖ и владельца этих СМИ.

В Офисе Президента объяснили, что основанием для блокирования каналов стали полученные СНБО от СБУ доказательства их длительного финансирования из России.

Впоследствии у журналистов заблокированных медведчуковских каналов забрали аккредитацию на работу в Верховной Раде.



Санкции СНБО / Инфографика 24 канала