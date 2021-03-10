Королевство фейков: в Украине может заработать музей российской пропаганды
В Украине могут создать музей российской пропаганды. Его цель – показать людям, как работают фейки и дезинформация.
Источник:24 канал
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что целью является создать крупный международный центр.
Актуально Россия пытается распространить пропаганду в Мариуполь и Новую Каховку, – Резников
Он будет функционировать по примеру балтийских стран. В частности, Финляндии.
По словам Ткаченко, будущий Центр противодействия дезинформации станет лишь первым кирпичом будущего проекта.
Это скорее центры просветительские, которые мониторят, позволяют разоблачать и показывают, что такое, собственно, дезинформация и фейки, чтобы граждане понимали, в какой среде мы находимся,
– отметил Ткаченко.
Кроме того, политик заявил: "Мы хотим создать онлайн-музей русской пропаганды".
Центр противодействия дезинформации: что известно
- 9 марта в рамках форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" Владимир Зеленский анонсировал запуск работы Центра противодействия дезинформации.
- Президент отметил, что это "должно быть международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире".
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