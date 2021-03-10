В Украине могут создать музей российской пропаганды. Его цель – показать людям, как работают фейки и дезинформация.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что целью является создать крупный международный центр.

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Он будет функционировать по примеру балтийских стран. В частности, Финляндии.

По словам Ткаченко, будущий Центр противодействия дезинформации станет лишь первым кирпичом будущего проекта.

Это скорее центры просветительские, которые мониторят, позволяют разоблачать и показывают, что такое, собственно, дезинформация и фейки, чтобы граждане понимали, в какой среде мы находимся,

– отметил Ткаченко.

Кроме того, политик заявил: "Мы хотим создать онлайн-музей русской пропаганды".

Центр противодействия дезинформации: что известно