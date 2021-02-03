Поселок Новгородское Донецкой области в шаге от переименования в Нью-Йорк. Это решение поддержал комитет совета по вопросам организации государственной власти.

Источник: 24 канал

Этот вопрос депутаты обсудили 3 февраля. Переименование поддержали 18 членов комитета, голосов против не было. Поэтому теперь окончательное решение за Верховной Радой.

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Что стоит знать об украинском Нью-Йорке

На заседание комитета пригласили представительницу общины Новгородского – Кристину Шевченко. Она подробнее рассказала об обстоятельствах переименования.

Интересно! По словам Шевченко, первое упоминание об украинском Нью-Йорке было на карте Екатеринославской губернии еще в 1859 году. Такое название поселок носил до середины XX века.

Однако в 1951 году советская власть захотела переименовать поселок в Новгородское. Мол, оно "не очень уж по-русски и звучало", а также было созвучно с американским Нью-Йорком.

Местных жителей не спрашивали о переименовании. Даже уже 2–3 года после этого они не знали, что живут уже в Новгородском, а не в Нью-Йорке,

– подчеркнула Шевченко.

И подчеркнула, что поселок расположен в 6 километрах от оккупированной Горловки. Продолжается российско-украинская война, поэтому его жителям особенно важно говорить об украинских и европейских корнях.

"Нам очень важно развивать и в дальнейшем украинскую Украину на линию соприкосновения", – отметила Шевченко и попросила депутатов поддержать переименование.

Народные депутаты о переименовании

Депутат от "Голоса" и первый заместитель председателя комитета Роман Лозинский перед голосованием отметил, что восстановление исторической справедливости – это всегда хорошо.

Кроме этого, народный избранник обратился к жителям пока Новгородского, а в будущем, скорее всего, уже украинского Нью-Йорка.

Заокеанский Нью-Йорк также когда-то был маленьким поселением, а сейчас стал большим гигантом. Я убежден, что эта община также имеет все шансы на такое развитие,

– подчеркнул он.

"Слуга народа" Виталий Безгин отметил, что все процедуры по переименованию соблюдены, никаких преград нет. А также подчеркнул, что необходимость такой инициативы ранее отметили в Институте нацпамяти.