Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных поддержал законопроект №4323. Он предусматривает принудительное кормление лиц, содержащихся под стражей.

Этим проектом вносятся изменения в ряд законодательных актов.

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Решение о кормлении будет принимать суд

В документе предлагается применить принудительное кормление к тому осужденному, который отказался от еды. На такой шаг в местах лишения свободы будут идти только после соответствующего постановления суда.

Судьи, в свою очередь, будут руководствоваться выводами врачей, которые засвидетельствуют об угрозе для жизни.

За заключенными и голодающими должен быть надзор медика

Без решения суда речи ни о каком принудительном кормлении быть не может. Уже с этого времени над узником должен устанавливаться надзор медика. О принудительном кормлении должны сообщить родственникам заключенного и уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Обратите внимание! Законопроект о принудительном кормлении заключенных Кабмин передал парламенту еще в ноябре 2020 года.

Урегулировать принудительное кормление заключенных просил еще Рябошапка

Отметим, что о необходимости принятия такого закона еще до начала 2020 года заявил тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка. Свое обращение он направил премьер-министру Алексею Гончаруку.