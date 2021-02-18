В Украине могут разрешить принудительное кормление заключенных: проект одобрил комитет Рады
Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных поддержал законопроект №4323. Он предусматривает принудительное кормление лиц, содержащихся под стражей.
Источник:Аппарат Верховной Рады
Этим проектом вносятся изменения в ряд законодательных актов.
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Решение о кормлении будет принимать суд
В документе предлагается применить принудительное кормление к тому осужденному, который отказался от еды. На такой шаг в местах лишения свободы будут идти только после соответствующего постановления суда.
Судьи, в свою очередь, будут руководствоваться выводами врачей, которые засвидетельствуют об угрозе для жизни.
За заключенными и голодающими должен быть надзор медика
Без решения суда речи ни о каком принудительном кормлении быть не может. Уже с этого времени над узником должен устанавливаться надзор медика. О принудительном кормлении должны сообщить родственникам заключенного и уполномоченному Верховной Рады по правам человека.
Урегулировать принудительное кормление заключенных просил еще Рябошапка
Отметим, что о необходимости принятия такого закона еще до начала 2020 года заявил тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка. Свое обращение он направил премьер-министру Алексею Гончаруку.
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