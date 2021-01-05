Власти Украины могут пересмотреть возможность усиления карантина с 8 января. Сейчас анализируют статистику заболеваний COVID-19. СМИ пишут, что решение объявят 7 января.

Усилить карантин в Украине планировали с 8 января. Однако теперь думают над изменением решения о локдауне. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе Президента.

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Седьмого (7 января – 24 канал) будет решение. Сейчас идет тщательная оценка трендов количества больных,

– рассказал собеседник издания.

Внедрять локдаун планировали на период с 8 по 24 января. Недавно в СМИ появилась информация, что его могут перенести. Причиной якобы стало значительное уменьшение количества больных.

Источник издания в Кабинете министров заявил, что такая возможность действительно обсуждается. Однако в команде власти пока нет консенсуса по этому вопросу.

Справка. По состоянию на 5 января коронавирус подтвердили у 1 083 585 украинцев, за последние сутки – у 5 334 человек. С начала эпидемии выздоровели 747 408 жителей Украины, к сожалению, умерли – 19 129.

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Какими будут ограничения в случае введения локдауна

запрет работы кафе, ресторанов и баров, кроме доставки и заказов на вынос,

запрет работы магазинов непродовольственных товаров – только доставка,

не будут работать кинотеатры, фитнес-клубы, спортзалы, театры, торгово-развлекательные центры, кроме случаев, когда там разрешена торговля только продуктами, медикаментами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химии,

все учебные заведения уйдут на каникулы, кроме детских садов,

запрет на развлекательные, спортивные, культурные и другие массовые мероприятия,

спортивные мероприятия запрещены, разрешены только профессиональным командам, но без зрителей,

запрещены рождественские ярмарки, установка рождественских елок в городах – разрешена, но без зон развлечений,

государственные и коммунальные учреждения перейдут на дистанционную работу,

работникам частной сферы тоже рекомендуют перейти на дистанционную работу.



Перечень карантинных ограничений в течение зимы 2020 – 2021 / Инфографика 24 канала