В разгар морозов: в Украине критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС
По состоянию на 18 января ситуация с запасами угля на складах всех ТЭС критическая. За последние несколько месяцев количество угля различных марок уменьшилось в 5,2 раза.
Сейчас запасы угля в Украине составляют лишь 487,5 тысячи тонн. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
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- Газового угля осталось 283,6 тысячи тонн.
- Антрацитового угля – 203,9 тысячи тонн.
Поэтому, начиная с понедельника, 18 января, включены в работу дополнительно 6 блоков 3 ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе (газ),
– рассказали в "Укрэнерго".
Что еще говорят в "Укрэнерго"
- Из-за сильных морозов количество потребления электроэнергии возросло.
- Необходимо было как можно быстрее сбалансировать энергосистемы.
- Для этого увеличили генерацию ГЭС и ГАЭС.
- Среднесуточное производство ТЭС возросло на 6%.
- Среднесуточное производство ГЭС – на 30%.
- По состоянию на 18 января не было отключений каких-либо категорий потребителей. Не планируют их сейчас и в будущем.
- Также не было аварийных отключений промышленных предприятий.
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