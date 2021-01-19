По состоянию на 18 января ситуация с запасами угля на складах всех ТЭС критическая. За последние несколько месяцев количество угля различных марок уменьшилось в 5,2 раза.

Сейчас запасы угля в Украине составляют лишь 487,5 тысячи тонн. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". Актуально Тарифы на электроэнергию в 2021 году: что изменится для населения Газового угля осталось 283,6 тысячи тонн.

осталось 283,6 тысячи тонн. Антрацитового угля – 203,9 тысячи тонн. Поэтому, начиная с понедельника, 18 января, включены в работу дополнительно 6 блоков 3 ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе (газ),

– рассказали в "Укрэнерго". Что еще говорят в "Укрэнерго" Из-за сильных морозов количество потребления электроэнергии возросло.

Необходимо было как можно быстрее сбалансировать энергосистемы.

Для этого увеличили генерацию ГЭС и ГАЭС.

Среднесуточное производство ТЭС возросло на 6%.

Среднесуточное производство ГЭС – на 30%.

По состоянию на 18 января не было отключений каких-либо категорий потребителей. Не планируют их сейчас и в будущем.

Также не было аварийных отключений промышленных предприятий.