В тюрьмах Украины отбывают наказание 2 458 женщин. Чаще всего осужденных содержат в учреждениях, расположенных далеко от их дома.

В каких условиях содержат женщин

Всего в тюрьмах находятся 1 475 женщин осужденных к лишению свободы, 21 – к пожизненному лишению свободы и 960 – заключенные.

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Из-за что женщин содержат в тюрьмах далеко от дома, они не могут видеться с родными. Процедура проведения краткосрочных и длительных свиданий с детьми и родственниками очень затруднена.

Заметим, мужчин преимущественно содержат вблизи их дома, ведь учреждения исполнения наказания для них расположены в каждой области Украины.

Многие женщины в тюрьмах являются малообеспеченными, одинокими матерями, жертвами домашнего насилия и жестокого обращения с наркотической или алкогольной зависимостью. Во время заключения для них не обеспечивают проведение реабилитации и лечения.

В тюрьмах не проводят медосмотры

В 90% учреждений, в которых содержатся женщины, не проводят профилактические медицинские осмотры. Говорится об обследовании психиатром, гинекологом и эндокринологом.

Поэтому выявить болезнь на ранней стадии – невозможно. Кроме того, нет доступа к своевременному лечению, что приводит к тяжелому течению заболевания, а в отдельных случаях к летальному исходу.

Беременные женщины, содержащиеся под стражей, как и новорожденные дети, в большинстве учреждений предварительного заключения не обеспечены надлежащим медицинским сопровождением, питанием и условиями содержания,

– отметили в Офисе омбудсмена.

Там отметили, что и в автоказах не созданы условия для беременных и женщин с детьми.

В ведомстве призвали Минюст и судебные органы определить приоритетные направления обеспечения потребностей женщин в уголовно-исполнительной системе.

Обратите внимание! По данным Офиса омбудсмена, среди 83 учреждений исполнения наказаний в Украине, только 7 из них предназначены для женщин.