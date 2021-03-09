В Украине к пожизненному заключению приговорена 21 женщина
В тюрьмах Украины отбывают наказание 2 458 женщин. Чаще всего осужденных содержат в учреждениях, расположенных далеко от их дома.
Источник:Офис омбудсмена
В каких условиях содержат женщин
Всего в тюрьмах находятся 1 475 женщин осужденных к лишению свободы, 21 – к пожизненному лишению свободы и 960 – заключенные.
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Из-за что женщин содержат в тюрьмах далеко от дома, они не могут видеться с родными. Процедура проведения краткосрочных и длительных свиданий с детьми и родственниками очень затруднена.
Заметим, мужчин преимущественно содержат вблизи их дома, ведь учреждения исполнения наказания для них расположены в каждой области Украины.
Многие женщины в тюрьмах являются малообеспеченными, одинокими матерями, жертвами домашнего насилия и жестокого обращения с наркотической или алкогольной зависимостью. Во время заключения для них не обеспечивают проведение реабилитации и лечения.
В тюрьмах не проводят медосмотры
В 90% учреждений, в которых содержатся женщины, не проводят профилактические медицинские осмотры. Говорится об обследовании психиатром, гинекологом и эндокринологом.
Поэтому выявить болезнь на ранней стадии – невозможно. Кроме того, нет доступа к своевременному лечению, что приводит к тяжелому течению заболевания, а в отдельных случаях к летальному исходу.
Беременные женщины, содержащиеся под стражей, как и новорожденные дети, в большинстве учреждений предварительного заключения не обеспечены надлежащим медицинским сопровождением, питанием и условиями содержания,
– отметили в Офисе омбудсмена.
Там отметили, что и в автоказах не созданы условия для беременных и женщин с детьми.
В ведомстве призвали Минюст и судебные органы определить приоритетные направления обеспечения потребностей женщин в уголовно-исполнительной системе.
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