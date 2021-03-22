Государственная экологическая инспекция предупредила, что до 2050 года Украине может угрожать дефицит питьевой воды. Причинами такой ситуации является сброс опасных веществ, недостаточно очищенные стоки и засорение рек.

В течение 2020 года Госэкоинспекции составила 3777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 миллионов гривен убытков.

Читайте также "Изумрудное" озеро в оккупированном Крыму стало "лужей": шокирующие фото

Проблема питьевой воды: что грозит Украине

По данным национальной гидрометслужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30 – 40 раз превышает предельно допустимые нормы.

Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже до 2050 года Украине придется импортировать питьевую воду,

– отметил глава ГЭИ Андрей Малеваный.

Факторы, которые могут привести к дефициту воды

сброс опасных веществ;

недостаточно очищенные стоки;

засорение рек.

Что делать, чтобы такого не произошло

По словам Малеваного, защита водных ресурсов Украины должна стать приоритетной задачей. Экоинспекция постоянно работает над усилением контроля в этой сфере.

"В прошлом году (2020 – 24 канал) был подписан меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого работаем над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов", – рассказал глава Госэкоинспекции.

Он обратил внимание, что очень важную роль в сохранении чистой питьевой воды играет каждый человек. Малеваный призвал экономно использовать воду и убирать мусор с прибрежных зон.

Советуем ознакомиться Водный дефицит: как украинцам уберечь количество воды и улучшить ее состояние – советы

Обратите внимание! В ежегодном докладе ЮНЕСКО предупредили о том, что в ближайшее десятилетие человечество может столкнуться с глобальным дефицитом воды.