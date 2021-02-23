В Украине из-за рубежа завезли шоколадки с опасным компонентом: детали
В харьковских магазинах в продаже нашли опасные шоколадки производства Испании. В сладостях с семенами кунжута обнаружили несанкционированное вещество – оксид этилена.
Источник:Госпродпотребслужба
Сладости завозил в Украину испанский производитель Chocolates Torras SA, Ella Del Terri, поставщиком является Trades SA, Barcelona.
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Если операторы рынка виявляют в обращении эту продукцию, они должны обратиться в местные отделы и управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.
Заметим, что предыдущий подобный случай произошел в январе 2021 года. Тогда оксид этилена обнаружили в изделиях с кунжутом, которые экспортировали в Украину из Индии через Нидерланды.
Что известно о окись этилена
Данные из "Википедии"
- Окись этилена – токсичное вещество. Оно обладает раздражающим, сенсибилизирующим, а также наркотическим действием. Его относят к группе 1, то есть он является канцерогеном.
- Как промышленный химикат его используют, в частности, для стерилизации медицинских принадлежностей, уменьшения загрязнения пряностей и производства других химикатов.
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