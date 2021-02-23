В харьковских магазинах в продаже нашли опасные шоколадки производства Испании. В сладостях с семенами кунжута обнаружили несанкционированное вещество – оксид этилена.

Сладости завозил в Украину испанский производитель Chocolates Torras SA, Ella Del Terri, поставщиком является Trades SA, Barcelona.

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Если операторы рынка виявляют в обращении эту продукцию, они должны обратиться в местные отделы и управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

Важно! Сейчас всю продукцию с опасными составляющими уже изъяли из розничной продажи, об этом сообщили в Госпродпотребслужбы.

Заметим, что предыдущий подобный случай произошел в январе 2021 года. Тогда оксид этилена обнаружили в изделиях с кунжутом, которые экспортировали в Украину из Индии через Нидерланды.

Что известно о окись этилена

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