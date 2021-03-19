"Слуги народа" хотят запретить пропаганду "русского мира". В парламент внесли законопроект, который осуждает соответствующую идеологию.

Инициаторами стали депутаты Олег Дунда и Александр Аликсийчук. Они подготовили проект закона и уже отправили на рассмотрение комитета по правовой политике.

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О чем говорится в законопроекте

В законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы относительно осуждения идеологии "русского мира" говорится о запрете пропаганды идеологии, которая на протяжении нескольких веков является идеологическим сопровождением политики России в отношении:

собирания земель;

покорения народов,

попытки возродить Союз Советских Социалистических Республик;

утверждения имперских амбиций;

декларирование себя мировой сверхдержавой.

По словам авторов, много лет концепция "русского мира" осуществляла идеологическое обеспечение имперских действий России. В то же время широкого общественно-политического дискурса страны-агрессора соответствующий термин ввел президент Владимир Путин.

Напомним! В Украине действует закон о запрете использования и пропаганды символики коммунистического и нацистского режимов.

Инициаторы законопроекта предлагают добавить к формулировке "осуждения коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", после запятой слова "идеологии "русского мира".