В Украине хотят запретить идеологию "русского мира": депутаты внесли законопроект
"Слуги народа" хотят запретить пропаганду "русского мира". В парламент внесли законопроект, который осуждает соответствующую идеологию.
Источник:Верховная рада Украины
Инициаторами стали депутаты Олег Дунда и Александр Аликсийчук. Они подготовили проект закона и уже отправили на рассмотрение комитета по правовой политике.
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О чем говорится в законопроекте
В законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы относительно осуждения идеологии "русского мира" говорится о запрете пропаганды идеологии, которая на протяжении нескольких веков является идеологическим сопровождением политики России в отношении:
- собирания земель;
- покорения народов,
- попытки возродить Союз Советских Социалистических Республик;
- утверждения имперских амбиций;
- декларирование себя мировой сверхдержавой.
По словам авторов, много лет концепция "русского мира" осуществляла идеологическое обеспечение имперских действий России. В то же время широкого общественно-политического дискурса страны-агрессора соответствующий термин ввел президент Владимир Путин.
Инициаторы законопроекта предлагают добавить к формулировке "осуждения коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", после запятой слова "идеологии "русского мира".
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