В Министерстве развития общин и территорий Украины заявили, что ситуация с регулированием тарифов и их объективностью в Украине является критической. Именно поэтому там решили создать жилищно-коммунальную инспекцию. Законопроект уже разработали.

Документ в конце 2020 года внесли в Раду. Такую информацию сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов в интервью программе 24 каналу "министры в галстуках и без".

ИнтересноГаз, вода, свет: как изменились тарифы в 2020 году

"Ожидаем, что в течение 2021 года его примут. Эта организация имеет все шансы появиться уже в 2021 году", – заверил министр.

Чем будет заниматься инспекция

По словам Чернышова, задачей жилищно-коммунальной инспекции будет именно контроль за объективностью и верификацией тарифов, которые применяют в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Он заверил, что инспекция является очень нужной в Украине, ведь "проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве украинцы унаследовали из прошлых лет".

Мы понимаем, что примерно 30 лет государство регулировало систему ЖКУ таким образом, что некоторые политики, регулируя цены на ресурсы и энергоносители, создали десятки миллиардов долгов в этой системе. Они тянут эту систему вниз,

– отметил Чернышев.

Кроме контроля за тарифами, инспекция также будет мотивировать игроков рынка выполнять нужные меры. В частности, будут и санкции негативного характера.

К теме. В Украине протестуют против новых тарифов на газ. Люди требуют, чтобы их отменили и вернули льготный тариф на электроэнергию.