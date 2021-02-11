Реформа "оборонки": в Украине хотят создать полный цикл производства боеприпасов
В структуре Минстратегпрома создали подразделение, которое будет заниматься вопросами полного производства боеприпасов. Ведь сейчас в Украине есть предприятия, которые производят только начало и конец патронов или гранат.
Источник:Правительственный портал
Сейчас в Украине нет предприятия, которое бы производило "начинку" оружия.
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По словам первого заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерия Иващенко, в Украине есть современное предприятие по производству капсюлей, капсульных втулок и взрывателей. Это так называемые начало и конец боеприпаса.
В то время как то, что размещается внутри между ними: гильзу, пороховой заряд, корпус снаряда, – производить некому. Сейчас воспроизведение полного цикла производства является задачей номер один, рассказал Иващенко.
Задача очень амбициозная: "Укроборонпром" в процессе трансформации должен воспроизвести технологический цикл производства боеприпасов в Украине,
– сказал он.
Это будет одним из шагов, которые осуществят перед предстоящей ликвидацией Укроборонпрома.
Ликвидация Укроборонпрома
- Укроборонпром планируют ликвидировать уже в 2021 году. Вместо него создадут 2 холдинга – "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины".
- Первый объединит предприятия Укроборонпрома, производящие военную технику, а второй – будет работать над исследованием и развитием космоса и авиации.
- 29 января Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" о ликвидации Укроборонпрома в первом чтении.
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