В структуре Минстратегпрома создали подразделение, которое будет заниматься вопросами полного производства боеприпасов. Ведь сейчас в Украине есть предприятия, которые производят только начало и конец патронов или гранат.

Сейчас в Украине нет предприятия, которое бы производило "начинку" оружия.

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По словам первого заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерия Иващенко, в Украине есть современное предприятие по производству капсюлей, капсульных втулок и взрывателей. Это так называемые начало и конец боеприпаса.

В то время как то, что размещается внутри между ними: гильзу, пороховой заряд, корпус снаряда, – производить некому. Сейчас воспроизведение полного цикла производства является задачей номер один, рассказал Иващенко.

Задача очень амбициозная: "Укроборонпром" в процессе трансформации должен воспроизвести технологический цикл производства боеприпасов в Украине,

– сказал он.

Это будет одним из шагов, которые осуществят перед предстоящей ликвидацией Укроборонпрома.

Ликвидация Укроборонпрома

Укроборонпром планируют ликвидировать уже в 2021 году. Вместо него создадут 2 холдинга – "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины".

Первый объединит предприятия Укроборонпрома, производящие военную технику, а второй – будет работать над исследованием и развитием космоса и авиации.