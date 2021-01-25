Кабинет министров работает над созданием в Украине "кризисной горячей линии". Госсекретарь правительства распорядился создать рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом.

Источник: телеграм-канал Олега Немчинова Будет помогать в создании "горячей линии" Эстонский Центр политических исследований "PRAXIS". Об этом 25 января сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Читайте также Кабмин поддержал проект Стратегии военной безопасности Украины: что он предусматривает Создание " кризисной горячей линии" В сентябре 2020 года эстонский Центр политических исследований "PRAXIS" предложил помочь Украине в создании "кризисной горячей линии", как аналога линии 12-47 в Эстонии.

Кабмин обработал это предложение и принял решение приобщить к работе правительственный контактный центр, который должен был стать базой для создания Кризисного информационного телефона.

Правительственный контактный центр 2 ноября 2020 года заключил Меморандум о сотрудничестве с Аналитическим центром "PRAXIS".

Госсекретарь Кабинета министров создал рабочую группу, которая должна приобщиться к созданию кризисной горячей линии", а именно возьмется за разработку необходимых нормативно-правовых актов. Зачем в Украине "кризисная горячая линия" Поможет населению Украины быстро получать информацию о кризисе и существующих опасностях;

Позволит удерживать свободным ресурс телефонов экстренной помощи для обработки экстренных вызовов;

Поможет эффективнее справляться с кризисами и сокращать убытки, которые могут быть нанесены ими, поскольку население будет лучше осведомлено об опасностях и будет иметь информацию о реагировании;

Поможет гармонизировать сообщения различных государственных органов Украины в случае кризиса (будет предотвращать возможности противоречивых сообщений);

Поможет государственным органам, осуществляющим антикризисное управление, получать важную дополнительную информацию о кризисе;

Уменьшит объемы расходов;

Позволит государственным органам в кратчайшее время начать кризисную непрерывную коммуникацию и поддержку заявителей уже в заранее подготовленном состоянии;

Повысит доверие к государству.