Кабмин хочет создать в Украине "кризисную горячую линию": какова ее цель
Кабинет министров работает над созданием в Украине "кризисной горячей линии". Госсекретарь правительства распорядился создать рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом.
Источник: телеграм-канал Олега Немчинова
Будет помогать в создании "горячей линии" Эстонский Центр политических исследований "PRAXIS". Об этом 25 января сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
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Создание " кризисной горячей линии"
- В сентябре 2020 года эстонский Центр политических исследований "PRAXIS" предложил помочь Украине в создании "кризисной горячей линии", как аналога линии 12-47 в Эстонии.
- Кабмин обработал это предложение и принял решение приобщить к работе правительственный контактный центр, который должен был стать базой для создания Кризисного информационного телефона.
- Правительственный контактный центр 2 ноября 2020 года заключил Меморандум о сотрудничестве с Аналитическим центром "PRAXIS".
- Госсекретарь Кабинета министров создал рабочую группу, которая должна приобщиться к созданию кризисной горячей линии", а именно возьмется за разработку необходимых нормативно-правовых актов.
Зачем в Украине "кризисная горячая линия"
- Поможет населению Украины быстро получать информацию о кризисе и существующих опасностях;
- Позволит удерживать свободным ресурс телефонов экстренной помощи для обработки экстренных вызовов;
- Поможет эффективнее справляться с кризисами и сокращать убытки, которые могут быть нанесены ими, поскольку население будет лучше осведомлено об опасностях и будет иметь информацию о реагировании;
- Поможет гармонизировать сообщения различных государственных органов Украины в случае кризиса (будет предотвращать возможности противоречивых сообщений);
- Поможет государственным органам, осуществляющим антикризисное управление, получать важную дополнительную информацию о кризисе;
- Уменьшит объемы расходов;
- Позволит государственным органам в кратчайшее время начать кризисную непрерывную коммуникацию и поддержку заявителей уже в заранее подготовленном состоянии;
- Повысит доверие к государству.
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