В Украине крупные зарубежные корпорации зарабатывают большую сумму денег, но не платят налоги в Государственный бюджет. Эту ситуацию хотят исправить в Верховной Раде, поддержав соответствующий законопроект. Речь идет об обязательствах для компаний Facebook и Google.

Источник: 24 канал

Инициировал этот вопрос председатель парламента Даниил Гетманцев. Он заверил, что ситуация, которая есть сейчас, "абсолютно недопустима".

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"Не регистрироваться в Украине, но уплачивать налог удаленно в валюте в наш Государственный бюджет, ведь у нас сложилась абсолютно недопустимая ситуация, когда корпорации заработают большие деньги в Украине, но не платят налоги", – сказал Гетманцев.

Он считает, что только от рекламных услуг в соцсети Украина может получить 3 миллиарда гривен в год. Отметим, что Facebook платит такой налог в более чем 20 странах мира. В частности, в ЕС, Китае и России.

Почему будет трудно ввести налог

Руководитель политических вопросов Киевской школы экономики Павел Кухта в эфире 24 канала рассказал, что поддерживает инициативу Гетманцева.

Инициатива Гетманцева правильная и понятная, это крупные корпорации. Если у нас вечная проблема с наполнением бюджета, то крупные игроки – первые, с кого надо брать деньги. Это правильнее, чем пытаться вытянуться из малого украинского бизнеса, который является бедным и бессильным,

- пояснил Кухта.

Однако проблема в том, что в Украине будет достаточно трудно ввести это нововведение.

"Теоретически, могли бы уже проводить налоговые операции, если бы они (налоговая служба – 24 канал) были эффективной организацией, которая пыталась собирать доходы в бюджет правильным способом. Однако она крайне коррумпированная и проблемная организация, а потому не собираются этого делать", – отметил Кухта.

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В то же время транснациональные корпорации, по словам Кухты, обычно законопослушны, поэтому в этом проблем не должно возникать.

Как это повлияет на пользователей сетей

Кухта предположил, что услуги корпораций подорожают на такую же сумму, каким будет налог для них в Украине.

"Если это будут дополнительные расходы для компании, то и для пользователей тоже. Они начнут закладывать это в стоимость услуг на территории Украины. Да, это неприятно, но лучше пусть человек заплатит за услугу дороже, чем бабушка или маленький бизнесмен на рынке. Когда мы требуем налоги с богатых – это справедливее", – подытожил Кухта.

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