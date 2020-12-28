В Верховной Раде зарегистрировали проект закона №4504 о территориальной обороне Украины. Документ предусматривает создание сил территориальной обороны, члены которой будут хранить дома стрелковое оружие.

Соответствующий законопроект подал в Раду депутат от фракции "Голос" Андрей Шараськин. Его поддержал заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос, который призвал депутатов рассмотреть документ как можно быстрее. Об этом он заявил на пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина.

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Что сказал Кривонос

Заместитель секретаря СНБО, который является одним из авторов законопроекта, рассказал, что в октябре 2019 года концепцию представили Комитету ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. После этого создали рабочую группу, которая сотрудничала с представителями силовых структур.

Мы учитывали опыт, полученный нашими соседями. Непосредственно, Эстония, Литва, Польша. Как это делается в той же Швеции, в Соединенных Штатах, Швейцарии,

– добавил он.

По его мнению, законопроект станет своеобразной "азбукой" территориальной обороны и "расставит все взаимоотношения, начиная от президента Украины, заканчивая последним гражданином Украины, который проживает в далеком хуторе или в далеком селе".

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Об оружии и военной технике

Во время обработки программы развития территориальной обороны регионы будут оснащены военной техникой и оружием.

Сказать, что там будут танки, БМП, – я бы этого пока не говорил. Задача номер один – это владение стрелковым оружием,

– отметил Кривонос.

Он добавил, что оружие должно храниться дома у членов территориальной обороны.

Желающих защищать суверенитет Украины мало

Андрей Шараськин отметил, что, несмотря на обязательность, желающих защищать независимость Украины очень мало. Именно поэтому закон о территориальной обороне нужно принять как можно быстрее – в феврале-марте 2021 года.

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