Государственный служащий, которому исполнилось 65 лет, может продолжить работать, если он этого хочет. Такие условия предусматривает закон № 1086-ІХ "о внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе", который президент Зеленский уже подписал.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла еще 16 декабря 2020 года. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины. Кстати Штрафы за допуск лиц без масок – закон опубликовали: когда вступит в действие Что предусматривает новый закон По решению субъекта назначения госслужащий может быть оставлен на государственной службе по достижении 65-летнего возраста по собственному согласию. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но только до достижения госслужащим 70-летнего возраста.

Не более чем на 5 лет могут продлить срок пребывания на службе в органах местного самоуправления. Соответствующие решения должны принять сельский, поселковый, городской главы, а также председатели районного, районного в городе и областного советов.

Решение о продлении срока пребывания на службе в органах местного самоуправления принимает председатель соответствующего совета ежегодно, но также лишь до 70-летнего возраста госслужащего.

Полномочия субъекта назначения в отношении руководителя Аппарата Верховной Рады Украины осуществляет председатель Верховной Рады. Читайте также Украинцы смогут покупать лекарства онлайн: сколько будет стоить услуга и как их будут перевозить Обратите внимание! Согласно закону, на период карантина приостановлено действие положений Закона Украины "О государственной службе" и Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти" в части проведения конкурсов на должности государственной службы. Это означает, что во вновь созданных во время карантина органах государственной власти отбор на должности государственной службы не проводится. Назначение осуществляется по результатам конкурса в соответствии с положениями Закона Украины "О государственной службе".