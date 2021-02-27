В Украине есть риск схода лавин и подъем уровня воды в реках: где ждать опасность
Спасатели объявили значительную снеголавинную опасность сразу в 3 областях Украины. Кроме того, в реках в течение 27 – 28 февраля ожидается подъем уровней воды. Это может привести к подтоплению.
Источник:ГСЧС
Лавинная опасность
В ГСЧС отметили, что причиной значительной снеголавинной опасности является оттепель, которая пришла в Украину.
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Поэтому сход лавин возможен в течение 27 – 28 февраля:
- в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области;
- в среднегорье Львовской области.
Ранее в ГСЧС из-за снеголавинной опасности людей просили воздержаться от походов в горы. Тех, кто все-таки решит покорять склоны Карпат, призывают соблюдать правила безопасности:
- зарегистрироваться в ближайшем подразделении спасательной службы,
- подготовиться к походу, взяв с собой теплые вещи и альпинистское снаряжение,
- идти в поход только в сопровождении опытных туристов,
- прекратить путешествие при неблагоприятной погоде.
Поднятие уровня воды в реках
Также спасатели предупредили, что в реках бассейна Западного Буга и Днестра 27 – 28 февраля ожидается подъем уровней воды.
- Так, на участке Днестра Галич – Залещики вода поднимется на 1 – 1,5 метра, и это не будет иметь негативных последствий.
- На реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) спасатели ожидают подъем воды на 0,3 – 1,3 метра, на реке Вишня возле села Твиржа (бассейн Сяна) – на 1,5 – 2 метра. Местами возможен выход на пойму (уровень опасности желтый).
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