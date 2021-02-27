Спасатели объявили значительную снеголавинную опасность сразу в 3 областях Украины. Кроме того, в реках в течение 27 – 28 февраля ожидается подъем уровней воды. Это может привести к подтоплению.

Лавинная опасность В ГСЧС отметили, что причиной значительной снеголавинной опасности является оттепель, которая пришла в Украину. Актуально Холоднее, чем в предыдущие годы: какой будет погода в марте Поэтому сход лавин возможен в течение 27 – 28 февраля: в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области;

в среднегорье Львовской области. Ранее в ГСЧС из-за снеголавинной опасности людей просили воздержаться от походов в горы. Тех, кто все-таки решит покорять склоны Карпат, призывают соблюдать правила безопасности: зарегистрироваться в ближайшем подразделении спасательной службы,

подготовиться к походу, взяв с собой теплые вещи и альпинистское снаряжение,

идти в поход только в сопровождении опытных туристов,

прекратить путешествие при неблагоприятной погоде. Поднятие уровня воды в реках Также спасатели предупредили, что в реках бассейна Западного Буга и Днестра 27 – 28 февраля ожидается подъем уровней воды. Так, на участке Днестра Галич – Залещики вода поднимется на 1 – 1,5 метра, и это не будет иметь негативных последствий.

На реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) спасатели ожидают подъем воды на 0,3 – 1,3 метра, на реке Вишня возле села Твиржа (бассейн Сяна) – на 1,5 – 2 метра. Местами возможен выход на пойму (уровень опасности желтый).