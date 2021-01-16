После месяцев блокировки процесса появилась информация об обмене пленными. Однако впоследствии Леонид Кравчук заявил, что боевики и Виктор Медведчук в очередной раз хотели уклониться от международных договоренностей.

Что говорит Кравчук

Украина не может не приветствовать возвращение своих граждан на подконтрольную территорию. Об этом написал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в телеграме.

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Так чиновник отреагировал на сообщения в СМИ о намерениях боевиков передать пленных. Однако Кравчук отметил, что частные лица не могут вмешиваться в межгосударственные конфликты. То есть все переговоры по обмену осуществляют украинские государственные органы в рамках политических соглашений, прийнятих в Нормандском формате.

Мне трудно вспомнить прецедент, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан государства определенному физическому лицу. Возвращение граждан Украӥны будет совершено согласно нормам международного права и украӥнського законодательства,

– отметил политик.

Поэтому Кравчук оценил заявления боевиков и одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, как намерения уклониться от межгосударственных договоренностей, которые взяла на себя Россия, как сторона конфликта.

Что этому предшествовало

Перед тем СМИ опубликовали вероятные предположения, кого планируют вернуть:

женщин,

пожилых людей,

больных тяжелыми заболеваниями, которые не воевали в составе украинских войск.

Кстати, 18 – 21 января состоятся заседания ТКГ. На них должны обсудить именно обмен пленными.

Обратите внимание! Последний обмен пленными состоялся в апреле 2020 года. Украина получила 20 человек, а отдала 14.

Оккупанты блокируют обмен пленными

Вопрос обмена пленными еще с июля 2020 года стоит на месте, ведь россияне блокируют его. Оккупанты придумывают разные отговорки. Например, раньше им не нравилось постановление о местных выборах.

Украинская сторона список лиц на обмен подала уже давно, зато от России – ничего.

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