В Украине царит непогода: какая ситуация на дорогах и чего ждать дальше
В ряде областей по состоянию на 18:00 15 февраля до сих пор обильно снежит. Проезд по дорогам обеспечен, однако на некоторых дорогах действуют ограничения. В дальнейшем снег не обещают, вместе с тем морозы усилятся.
Снег идет в Кировоградской, Львовской и Черкасской областях.
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Где действуют ограничения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта
- Волынская область – Т-18-02 Маюничи – Шклинь (участок Торчин – Шклинь),
- Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно,
- Т-03-05 Нововолынск – Локачи (участок Павловка – Локачи),
- Т-03-62 Бубнов – Радович.
- Ивано-Франковская область – Р-24 Татаров – Каменец-Подольский (участок Коломыя – Городенка),
- Р-20 Снятин – Тязив (участок Снятин – Городенка).
- Львовская область – на автодорогах местного значения в пределах области.
- Из-за ветра и заносов движение машин также ограничили в Ровненской области – Т-18-06 Ровно – Млинов – Буск – Перемышляны;
- Т-18-15 Дубно – Млинов;
- Т-18-17 Бережница – Степань – Деражное – Клевань;
- Т-18-24 Дерманка – Корец.
Какие последствия непогоды
- Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлекли около 2 тысяч человек и полторы тысячи техники.
- Спасатели освободили из снежных заносов 36 автомобилей, помогли 53 людям и забрали 23 поваленных дерева.
- Кстати, на въездах в Киев функционируют 8 пунктов обогрева. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах дежурят 10 спасателей и 7 машин.
Что прогнозируют дальше
Синоптики обещают 16 февраля холодную погоду, но без существенных осадков. Дороги покроет гололед. Ветер будет достигать 5 – 10 метров в секунду. Температура на севере Левобережья составит ночью -21...-26 градусов, а днем -8...-13; в южной части и на Закарпатье прогнозируют ночью -9...-14 градусов, днем -3...-8.
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