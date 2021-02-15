В ряде областей по состоянию на 18:00 15 февраля до сих пор обильно снежит. Проезд по дорогам обеспечен, однако на некоторых дорогах действуют ограничения. В дальнейшем снег не обещают, вместе с тем морозы усилятся.

Снег идет в Кировоградской, Львовской и Черкасской областях. К теме Прогноз погоды на 16 февраля: в Украине наконец-то не будет идти снег Где действуют ограничения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта Волынская область – Т-18-02 Маюничи – Шклинь (участок Торчин – Шклинь),

– Т-18-02 Маюничи – Шклинь (участок Торчин – Шклинь), Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно,

Т-03-05 Нововолынск – Локачи (участок Павловка – Локачи),

Т-03-62 Бубнов – Радович.

Ивано-Франковская область – Р-24 Татаров – Каменец-Подольский (участок Коломыя – Городенка),

– Р-24 Татаров – Каменец-Подольский (участок Коломыя – Городенка), Р-20 Снятин – Тязив (участок Снятин – Городенка).

Львовская область – на автодорогах местного значения в пределах области.

– на автодорогах местного значения в пределах области. Из-за ветра и заносов движение машин также ограничили в Ровненской области – Т-18-06 Ровно – Млинов – Буск – Перемышляны;

– Т-18-06 Ровно – Млинов – Буск – Перемышляны; Т-18-15 Дубно – Млинов;

Т-18-17 Бережница – Степань – Деражное – Клевань;

Т-18-24 Дерманка – Корец. Какие последствия непогоды Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлекли около 2 тысяч человек и полторы тысячи техники.

Спасатели освободили из снежных заносов 36 автомобилей, помогли 53 людям и забрали 23 поваленных дерева.

Кстати, на въездах в Киев функционируют 8 пунктов обогрева. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах дежурят 10 спасателей и 7 машин. Что прогнозируют дальше Синоптики обещают 16 февраля холодную погоду, но без существенных осадков. Дороги покроет гололед. Ветер будет достигать 5 – 10 метров в секунду. Температура на севере Левобережья составит ночью -21...-26 градусов, а днем ​​-8...-13; в южной части и на Закарпатье прогнозируют ночью -9...-14 градусов, днем ​​-3...-8. Подробнее Когда в Украине пройдут морозы и потеплеет: прогноз синоптика