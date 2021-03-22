У Зеленского готовы компенсировать побочные действия вакцинации от COVID-19
Офис Президента хочет создать специальный фонд для выплаты компенсаций за возможные последствия после прививки от COVID-19.
Источник:Офис Президента
Как только Зеленский подпишет документ, Кабинет Министров своим постановлением создаст специальный компенсационный фонд. Соответствующий вопрос обсудили на селекторном совещании под председательством президента Украины.
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Владимир Зеленский заявил, что государство берет на себя ответственность за последствия прививки против коронавируса.
Вакцинация в Украине: сколько людей прививались
- По состоянию на 22 марта в Украине всего против COVID-19 привились 111 025 человек. Один из них получил 2 дозы препарата.
- За последние сутки вакцинировались 2 715 украинцев.
- 22 марта в Украине стартовал второй этап вакцинации. Он предусматривает проведение прививок в стационарных пунктах.
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