Офис Президента хочет создать специальный фонд для выплаты компенсаций за возможные последствия после прививки от COVID-19.

Как только Зеленский подпишет документ, Кабинет Министров своим постановлением создаст специальный компенсационный фонд. Соответствующий вопрос обсудили на селекторном совещании под председательством президента Украины.

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Владимир Зеленский заявил, что государство берет на себя ответственность за последствия прививки против коронавируса.

Вакцинация в Украине: сколько людей прививались

По состоянию на 22 марта в Украине всего против COVID-19 привились 111 025 человек. Один из них получил 2 дозы препарата.

За последние сутки вакцинировались 2 715 украинцев.

22 марта в Украине стартовал второй этап вакцинации. Он предусматривает проведение прививок в стационарных пунктах.

Внимание! С 1 марта все, кто хочет прививаться от COVID-19, могут записаться на бесплатную вакцинацию онлайн или по телефону горячей линии.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала