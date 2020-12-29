В Украине будет полк имени Вячеслава Черновола: Зеленский присвоил почетные звания
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные наименования украинским военным частям. Почетные названия получили формирования Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.
Почетные наименования присвоены для продолжения исторических военных традиций, а также из-за образцового выполнения боевых заданий, рассказали в Офисе Президента Украины.
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Какие военные формирования получили новые названия:
- 1194 отдельный батальон радиоэлектронной борьбы Воздушных сил ВСУ – имя атамана Кирилла Бондарука (повстанческий атаман времен Украинской революции в начале 20 века)
- 76 отдельный полк связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил ВСУ – имя Вячеслава Черновола (политик времен становления украинской государственности в 1990-х годах)
- 36 дорожно-восстановительный полк Государственной специальной службы транспорта – наименование "Конотопский";
- 26 отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта – наименование "Днепровская".
Почему военным формированиям присваивают наименования?Такая традиция в Украине уже почти 15 лет, но особенно популярной она встала в 2014 году после начала российско-украинской войны. Таким образом чествуют выдающихся деятелей или исторических событиях.
Например, часто формированиям присваивают наименование выдающихся полководцев, военных или иных деятелей. Присваивают и географические наименования, в частности, когда бригада принимала активное участие в боевых действиях в этом месте, например, в освобождении городов.
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