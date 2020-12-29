Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные наименования украинским военным частям. Почетные названия получили формирования Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Почетные наименования присвоены для продолжения исторических военных традиций, а также из-за образцового выполнения боевых заданий, рассказали в Офисе Президента Украины.

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Какие военные формирования получили новые названия:

1194 отдельный батальон радиоэлектронной борьбы Воздушных сил ВСУ – имя атамана Кирилла Бондарука (повстанческий атаман времен Украинской революции в начале 20 века)

76 отдельный полк связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил ВСУ – имя Вячеслава Черновола (политик времен становления украинской государственности в 1990-х годах)

36 дорожно-восстановительный полк Государственной специальной службы транспорта – наименование "Конотопский";

26 отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта – наименование "Днепровская".