После временной оттепели в большинстве регионов Украины резко похолодает. Почти все области накроет штормовой ветер, а на дорогах будет гололедица.

Источник: Укргидрометцентр

Метеорологи предупредили о потенциально опасных погодных условиях по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.

Стоит внимания Когда в Украине пройдут морозы и потеплеет: прогноз синоптика

Гололедица:

Львовская область;

Ровненская;

Волынская;

Закарпатская;

Черновицкая.

Штормовой ветер и гололедица:

Ивано-Франковская область;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Житомирская;

Винницкая;

Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

Киевская;

Черниговская;

Черкасская;

Кировоградская;

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Сумская;

Полтавская.



Гололедица в Украине 5 февраля / Фото Укргидрометцентра

Какую погоду ждать в Украине 5 февраля

Жителям северных областей 5 февраля придется одеваться теплее. Там столбики термометров опустятся до -5...-7 градусов мороза.

Между тем теплее всего будет на юге. Заметим, что в большинстве регионов страны, по прогнозам синоптиков, будет сухая и ветреная погода.