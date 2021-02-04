В Украину идет непогода: где будет гололедица и штормовой ветер
После временной оттепели в большинстве регионов Украины резко похолодает. Почти все области накроет штормовой ветер, а на дорогах будет гололедица.
Источник: Укргидрометцентр
Метеорологи предупредили о потенциально опасных погодных условиях по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.
Стоит внимания Когда в Украине пройдут морозы и потеплеет: прогноз синоптика
Гололедица:
- Львовская область;
- Ровненская;
- Волынская;
- Закарпатская;
- Черновицкая.
Штормовой ветер и гололедица:
- Ивано-Франковская область;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Житомирская;
- Винницкая;
- Одесская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Киевская;
- Черниговская;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Луганская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Сумская;
- Полтавская.
Гололедица в Украине 5 февраля / Фото Укргидрометцентра
Какую погоду ждать в Украине 5 февраля
Жителям северных областей 5 февраля придется одеваться теплее. Там столбики термометров опустятся до -5...-7 градусов мороза.
Между тем теплее всего будет на юге. Заметим, что в большинстве регионов страны, по прогнозам синоптиков, будет сухая и ветреная погода.
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