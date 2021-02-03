Из-за мощных ветров в Украине объявили штормовое сообщение: в каких областях
Синоптики прогнозируют на 4 февраля в части областей мощные порывы ветра. Поэтому там объявили I уровень опасности – желтый.
Источник: Укргидрометцентр
В Украину пришло потепление – столбики термометров 4 февраля местами достигнут +8... +10 градусов. Однако в части областей дуть сильные ветры.
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Где прогнозируют штормовой ветер
- Во Львовской,
- Ивано-Франковской,
- Закарпатской,
- Волынской,
- Тернопольской,
- Черновицкой,
- Хмельницкой,
- Ровненской,
- Житомирской,
- Киевской,
- Винницкой областях.
Там порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду. Из-за осложнения погодных условий в этих регионах объявили I уровень опасности – желтый.
Прогноз погоды на 4 февраля в Украине
- Средняя температура составит +5... +7 градусов. Теплее всего будет в Одесской, Харьковской областях и в Крыму – до 10 градусов.
- Дожди охватят всю территорию страны, их прогнозируют как ночью, так и днем.
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