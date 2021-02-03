Синоптики прогнозируют на 4 февраля в части областей мощные порывы ветра. Поэтому там объявили I уровень опасности – желтый.

Источник: Укргидрометцентр

В Украину пришло потепление – столбики термометров 4 февраля местами достигнут +8... +10 градусов. Однако в части областей дуть сильные ветры.

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Где прогнозируют штормовой ветер

Во Львовской,

Ивано-Франковской,

Закарпатской,

Волынской,

Тернопольской,

Черновицкой,

Хмельницкой,

Ровненской,

Житомирской,

Киевской,

Винницкой областях.

Там порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду. Из-за осложнения погодных условий в этих регионах объявили I уровень опасности – желтый.

Прогноз погоды на 4 февраля в Украине