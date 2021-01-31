В Украине ухудшится погода: какие регионы будут страдать от непогоды
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие 2 суток в Украину придет непогода. Она затронет не все регионы, а лишь центральные и частично южные и северо-восточные.
Источник: ГСЧС
В течение 31 января – 2 февраля в некоторых регионах Украины будет падать снег. Также спасатели предупредили о налипании мокрого снега и гололедице.
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Где ждать непогоду
Прогнозируется, что погодные условия ухудшатся в:
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Харьковской области.
На дорогах большинства областей Украины, кроме южных регионов, будет гололедица.
Какой будет температура
- 31 января – в южных областях и на Востоке воздух прогреется до +5 градусов. В других регионах Украины температура будет достигать 0...-5 градусов.
- 1-2 февраля будет намного холоднее. Ночью столбики термометров максимально покажут -4...-10 градусов. Днем стоит ждать лишь на 0...-6 градусов.
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Непогода в Украине
- Уже более недели в Украине бушует снежная непогода. Она то слабеет, то набирает большую силу. Больше всего от нее страдают автомобилисты.
- К примеру, 28 января из-за сильных снегопадов, гололеда и шквальные порывы ветра правоохранители временно закрыли трассу Киев – Одесса. За это на автодороге М-05 образовались огромные пробки.
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