В Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях спасатели предупреждают о подъеме уровня воды в реках 31 декабря и 1 января. Впрочем, угрозы паводка в этих регионах на Новый год нет.

Уровень воды в реках Закарпатья может подняться на 0,5 – 1,5 метра. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

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Спасатели также предупредили, что в нижнем течении реки Боржавы возможен начальный выход воды на пойму.

В то же время на реках бассейнов Сяна и Днестра на Львовщине и Прикарпатье ожидается подъем уровней воды на 0,3 – 1,3 метра, без негативных последствий.

Заметим, что ранее спасатели предупреждали о непогоде в Карпатах на Новый год. Там ожидается мокрый снег, густой туман и гололедица на дорогах. Туристам советуют не идти в горы при таких погодных условиях. Кроме того, существует опасность схода лавин.

В то же время 31 декабря погода на всей территории Украины будет почти весенней. На Юге воздух прогреется даже до +13. На сам Новый год, 1 января, температура воздуха немного снизится, в некоторых западных регионах ожидается мокрый снег с дождем.