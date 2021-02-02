В Украину 3 февраля придет потепление: столбики термометров поднимутся до +10 градусов
Синоптики прогнозируют на 3 февраля потепление по всей территории Украины. Средняя температура воздуха составит +3...+8 градусов, однако местами будет до +10 градусов.
Источник: фейсбук Натальи Диденко
Потепление в Украину принес северный ветер. А уже 3 февраля теплая погода охватит каждую область.
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Украинцев ждет потепление
Температура воздуха днем составит +3 ... +8 градусов, в Запорожье, Донецкой области и в Крыму местами будет до + 7 ... + 10 градусов.
Немного холоднее будет в северных областях – + 3 ... + 5 градусов и в столице – +1 ... + 3 градуса.
Солнце и тепло будут способствовать таянию снега и льда, поэтому на дорогах может быть скользко.
На западе и севере Украины, а также в Киеве ожидаются дожди и мокрый снег. На остальной территории будет сухо.
К слову, 4 февраля в Украину придет циклон, который из-за тепла обеспечит дожди. А уже 5 февраля морозы напомнят, что на календаре все еще зима.
Прогноз погоды на 3 февраля от Укргидрометцентра / Скриншот с сайта
Прогноз погоды на 4 февраля от Укргидрометцентра / Скриншот с сайта
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