Синоптики прогнозируют на 3 февраля потепление по всей территории Украины. Средняя температура воздуха составит +3...+8 градусов, однако местами будет до +10 градусов.

Источник: фейсбук Натальи Диденко

Потепление в Украину принес северный ветер. А уже 3 февраля теплая погода охватит каждую область.

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Украинцев ждет потепление

Температура воздуха днем ​​составит +3 ... +8 градусов, в Запорожье, Донецкой области и в Крыму местами будет до + 7 ... + 10 градусов.

Немного холоднее будет в северных областях – + 3 ... + 5 градусов и в столице – +1 ... + 3 градуса.

Солнце и тепло будут способствовать таянию снега и льда, поэтому на дорогах может быть скользко.

На западе и севере Украины, а также в Киеве ожидаются дожди и мокрый снег. На остальной территории будет сухо.

К слову, 4 февраля в Украину придет циклон, который из-за тепла обеспечит дожди. А уже 5 февраля морозы напомнят, что на календаре все еще зима.

Обратите внимание! За сутки 1 февраля на некоторых территориях Украины выпало до 20 сантиметров снега. Самая сложная ситуация в Черновицкой, Черкасской, Полтавской, Винницкой, Киевской и Сумской областях. Днем 2 февраля в части областей все еще идет снег и дождь, а температура местами опустилась до -12 градусов.



Прогноз погоды на 3 февраля от Укргидрометцентра / Скриншот с сайта



Прогноз погоды на 4 февраля от Укргидрометцентра / Скриншот с сайта