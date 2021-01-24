В Украине 24 января почтили память погибших во время обстрела террористами микрорайона "Восточный" в Мариуполе. В этом году – 6 годовщина трагедии.

Как обстреливали Мариуполь

В 2015 году террористы обстреляли Орджоникидзевский район Мариуполя и близлежащий поселок Виноградное Волновахского района, сообщает 24 канал.

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Огонь открывали из "Града" и "Урагана". В 2018 году Служба безопасности Украины привела доказательства, что Мариуполь обстреливали из российской артиллерии и по приказу офицеров армии России.

Вечером 24 января Украина попросила срочно собрать Совбез ООН, чтобы принять решение по Донбассу. Однако российская сторона заблокировала заявление.

Жертвы обстрела

В результате 30 человек погибли, из них 2 детей. Еще 108 – боевики ранили.

Кроме того, повредили 30 жилых домов, 7 учебных заведений, инфраструктуру и линию электропередач. Из-за обстрела металлургический комбинат "Азовсталь" частично остановил работу.

Обратите внимание! Из-за трагедии 25 января 2015 года объявили в Украине днем ​​траура. Впоследствии в Мариуполе установили памятник погибшим.



Подробнее об обстреле – читайте по ссылке.

Обстрелянный Мариуполь / Фото Евгения Сосновского

Обстрелянная школа в Мариуполе / Фото Укринформ

Обстрелянный жилой квартал / Фото Укринформ