В большинстве регионов Украины гололедица: спасатели объявили первый уровень опасности
В большинстве областей Украины в течение 24 февраля будет гололедица на дорогах. Спасатели объявили о первом уровне опасности и призвали водителей быть осторожными.
Источник:ГСНС
По данным спасателей, гололедица будет во всех областях Украины, кроме юга.
Важно Во Львове продолжают бороться с гололедицей с помощью кофейной гущи: фото
В Украине и Киеве объявили желтый уровень опасности. Из-за гололеда водителям советуют:
- соблюдать скоростной режим,
- дистанции,
- отказаться от рискованного маневрирования на дороге.
Также водителей призывают во время снегопадов и гололеда на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.
Какой будет погода в Украине 24 февраля
Синоптики прогнозируют, что в среду, 24 февраля, в 8 областях будет идти снег. В то же время жители Западной Украины будут наслаждаться теплом и солнечной погодой. А вот на востоке, юге и севере будут минусовые температуры.
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