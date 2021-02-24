В большинстве областей Украины в течение 24 февраля будет гололедица на дорогах. Спасатели объявили о первом уровне опасности и призвали водителей быть осторожными.

По данным спасателей, гололедица будет во всех областях Украины, кроме юга.

Важно Во Львове продолжают бороться с гололедицей с помощью кофейной гущи: фото

В Украине и Киеве объявили желтый уровень опасности. Из-за гололеда водителям советуют:

соблюдать скоростной режим,

дистанции,

отказаться от рискованного маневрирования на дороге.

Также водителей призывают во время снегопадов и гололеда на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Какой будет погода в Украине 24 февраля

Синоптики прогнозируют, что в среду, 24 февраля, в 8 областях будет идти снег. В то же время жители Западной Украины будут наслаждаться теплом и солнечной погодой. А вот на востоке, юге и севере будут минусовые температуры.

Больше об этом Прогноз погоды на 24 февраля: на Западную Украину надвигается весна, в других регионах – морозы



Советы водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала