В отдельных регионах Украины выпал снег: фото
Сразу в 6 разных областях Украины выпал снег. Заснежило преимущественно в центральной части Украины, а также частично на севере и юге. Местами выпало до 8 сантиметров снега.
Всего в разных областях Украины выпало от 2 до 8 сантиметров снега. Об этом сообщает "Укравтодор".
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Где выпал снег:
- в Днепропетровской,
- Кировоградской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Херсонской,
- Черниговской областях.
Наибольшим является снег в северных областях – Сумской и Черниговской. Там действительно снежное одеяло достигает до 8 сантиметров.
Большой снег выпал в Черниговской области: смотрите фото ("Чернигов оперативный" и " Чеline")
Зато на юге снег выпал совсем маленьким. Он лишь слегка укрыл землю.
Снег выпал в Херсоне / Фото "арбуз.city"
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