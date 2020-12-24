Сразу в 6 разных областях Украины выпал снег. Заснежило преимущественно в центральной части Украины, а также частично на севере и юге. Местами выпало до 8 сантиметров снега.

Всего в разных областях Украины выпало от 2 до 8 сантиметров снега. Об этом сообщает "Укравтодор".

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Где выпал снег:

в Днепропетровской,

Кировоградской,

Полтавской,

Сумской,

Херсонской,

Черниговской областях.



Наибольшим является снег в северных областях – Сумской и Черниговской. Там действительно снежное одеяло достигает до 8 сантиметров.

Большой снег выпал в Черниговской области: смотрите фото ("Чернигов оперативный" и " Чеline")

Зато на юге снег выпал совсем маленьким. Он лишь слегка укрыл землю.



Снег выпал в Херсоне / Фото "арбуз.city"