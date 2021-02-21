Игнорируют санкции: в Украине продолжают работать магазины "Спортмастер"
Магазины российской сети "Спортмастер" в воскресенье, 21 февраля, работают в Украине в привычном режиме. В то же время 20 февраля Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении "Спортмастера".
Источник:24 канал
Продавцы рассказали, что пока никакого распоряжения о закрытии магазинов не получали.
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Операторы сети предупреждают клиентов, что по крайней мере сегодня сбоев в работе "Спортмастера" нет.
В каких городах Украины есть "Спортмастер"
- Киев;
- Днепр;
- Харьков;
- Одесса;
- Львов;
- Чернигов;
- Запорожье;
- Николаев;
- Винница;
- Сумы;
- Житомир;
- Херсон;
- Ровно;
- Кривой Рог;
- Полтава;
- Черкассы.
Санкции против "Спортмастер": что известно
- Владимир Зеленский 20 февраля подписал указ о применении санкций против сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd.
- Согласно Единому реестру юридических лиц, эта компания владеет 99% "Спортмастера".
- Срок санкций – 3 года.
- Они предусматривают полный запрет торговых операций в "Спортмастере".
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