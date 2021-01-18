В Украине в 2020 году еще больше вырос уровень бедности населения. Одной из причин стала пандемия коронавируса, которая подкосила не только здоровье граждан, но и нанесла ощутимый удар по их финансовому положению.

В первом полугодии 2020 года по сравнению с этим же периодом 2019 года уровень бедности вырос с 41% до 51%. Об этом в эфире "Украинского радио" сообщила заведующая отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины кандидат экономических наук Людмила Черенько, информирует пресс-служба ведомства.

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Кого причисляют к бедным людям

Черенько объясняет, что уровень бедности – это фактический прожиточный минимум. Не тот прожиточный минимум, который заложен в бюджет и составляет около 2 тысяч. Это прожиточный минимум, который рассчитывает Минсоцполитики по фактическим ценам рынка и он почти вдвое превышает официальный. То есть это около 4000 гривен в месяц на одного человека.

"В данных условиях мы признаем это как лучшую линию бедности, поскольку она очень чувствительна к изменениям. Мы анализируем не доходы, а расходы населения", – отмечает она.

Ситуация неутешительная. 2020 год однозначно дал существенное повышение бедности, снижение реальных доходов и потребительских возможностей населения. Сегодня мы имеем данные за первое полугодие. Они хуже, чем будет в целом за год, поскольку первый квартал – это полностью карантинный период, когда были практически ухудшены все социальные показатели,

– сказала эксперт.

По ее словам, в Украине действительно произошел рост масштабов бедности. Однако, ухудшение ситуации коснулось не всех, но пока неизвестно, какой процент населения сохранил свой уровень жизни.

Повышение минимальной зарплаты влияет на уровень бедности

Эксперт рассказала, что увеличение минимальной зарплаты запускает рост по всей экономике. Любое повышение минимальной заработной платы запускает очень положительную цепную реакцию. Отчисления в бюджет идут не только из государственного сектора. Предприниматели платят налоги за своих работников в основном с минимальной зарплаты. Поэтому рост минимальной заработной платы приводит к мгновенному пополнению государственного бюджета.

В то же время Черенько подчеркнула, что этот рост должен быть существенным, хотя бы на 50%.

К сожалению, это невыгодно для бизнеса. С начала 90-ых мы живем по модели низких стандартов оплаты труда, когда труд является экономически невыгодным,

– подытожила она.

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