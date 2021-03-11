В Украине 12 марта прогнозируют существенное ухудшение погодных условий. В большинстве областей ожидается снег и метели, а также штормовой ветер.

К Харьковщине и Днепропетровщине влажная воздушная масса дойдет поздно вечером, или вообще 13 марта. Крым, Запорожье, Донецкая и Луганская области в пятницу воздержатся от осадков.

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Ветер в Украине ожидается сильный, до штормовых порывов.

Какой будет температура 12 марта

В течение дня в большинстве областей температура воздуха будет колебаться около нуля. На востоке столбики термометров будут показывать до -3 градусов.

Теплее всего будет в западных областях – +4...+7 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается изменение погоды, в пятницу будет падать снег и мокрый снег. Днем в столице похолодает до нуля градусов. Также стоит ожидать усиления ветра до 15 – 20 метров в секунду.

А потепление предвидится в субботу – воскресенье,

– подытожила Наталья Диденко.

В ГСЧС предупреждают о мощных порывах ветра

В ГСЧС сообщают, что в течение суток в пятницу, 12 марта, предусматриваются мощные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Под ударом окажутся большинство областей, кроме восточных.

В Карпатах скорость ветра будет достигать от 25 до 30 метров в секунду, также стоит ждать метелей, а ночью значительный снег (I уровень опасности, желтый).

Обратите внимание! Погодные условия и гололед на дорогах могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.