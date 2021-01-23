Ровно неделю назад, 16 января, вся сфера обслуживания в Украине перешла на государственный язык. За это время языковому омбудсмену поступило почти 200 жалоб.

Все они касались отказа общаться на украинском языке с посетителями или клиентами. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь в Фейсбуке.

Важно Украинский может стать официальным языком Евросоюза, – языковой омбудсмен Креминь

Креминь рассказал, что за неделю получил 195 жалоб и обращений граждан, из-за того, что их не обслуживали на украинском языке.

В каких регионах зафиксировали больше всего жалоб

Киев и Киевская область – 74;

Львовская область – 17;

Одесская и Харьковская область – по 12;

Как отметил языковой омбудсмен, меньше всего жаловались жители южных и восточных областей Украины.

О нарушениях информировали

Большинство обращений касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов. Таких жалоб насчитали 117.

О нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 гражданина, относительно размещения наружной рекламы на негосударственном языке – 25.

Еще 4 человека обратились из-за нарушения языкового законодательства в области образования.

Об использовании должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления негосударственного языка заявили 3 человека.

Граждане, среди прочего, просят разъяснить, обязаны ли представители сферы обслуживания предоставлять информацию о товарах и услугах на негосударственном языке по просьбе потребителя. По просьбе клиента, его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, кроме государственного, только в случае, если это приемлемо для обеих сторон,

– пояснил Креминь.

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