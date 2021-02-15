Заселили в местный бордель: туристка рассказала о ситуации на Занзибаре
На Занзибаре около 180 украинских туристов застряли из-за неисправности самолета. Однако людям уже несколько дней только обещают, что они вылетят домой.
Источник:24 канал
Туристка Екатерина рассказала, что украинцев заселили в отель, который был "местным борделем". По ее словам, людям не давали питьевой воды, не кормили и не обеспечили их средствами личной гигиены.
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Как отметила Екатерина, люди отказывались от предложенного отеля, но другого им не предложили.
По словам еще одной туристки, утром 15 февраля украинцы просили, чтобы их переселили в другое место. Это все же сделали, однако через 6 часов..
Здесь уже несколько лучшие условия. Нас покормили, но дело не в условиях. Мы хотим домой, к семьям,
– отметила девушка.
Туристка также рассказала, что на эту ситуацию отреагировали только потому, что украинцы начали звонить в различные учреждения и распространять информацию об этом в соцсетях.
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Украинцы застряли на Занзибаре: что известно
- Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за неисправности самолета. Люди должны были вылететь в Украину еще 13 февраля, но до сих пор находятся в аэропорту.
- Представитель МИД Олег Николенко заявил, что Министерство иностранных дел и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос об их возвращении.
- Авиакомпания Sky Up Airlines уже прокомментировала инцидент и рассказала о дальнейших действиях.
Ситуация с украинцами на Занзибаре: смотрите видео 24 канала
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