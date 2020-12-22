Офис генпрокурора продолжает расследование международной мошеннической схемы с участием украинцев. Мошенники выманивали по 8 – 10 миллионов евро у граждан ЕС ежемесячно.

Уголовное производство по международной мошеннической схеме и "отмыванию" имущества уже начали. Об этом говорится на официальном сайте Офиса генпрокурора.

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Что известно о схеме

В преступной деятельности принимала участие группа из граждан Украины и из других стран. Они за 2017 – 2020 годы реализовали мошенническую схему завладения деньгами физических лиц. Делали это под видом привлечения инвестиций через специальные вебресурсы.

Они предлагали гражданам зарабатывать через куплю-продажу различных активов:

банковских металлов,

иностранной валюты,

криптовалюты,

ценных бумаг и тому подобное.

Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, злоумышленники имитировали сделки купли-продажи и фиктивный рост прибыли от вложенных средств в сотни раз.

Когда же вкладчики хотели вывести прибыль в наличные, к ним звонили работники вроде колл-центров и требовали внести сбор за обслуживание и комиссию – еще плюс 15% от суммы.

После оплаты, аккаунты инвесторов блокировали, а деньги присваивали. Их зачисляли на счета компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах, чтобы их легализовать.

Работа правоохранителей

Правоохранители Европы провели обыски в Сербии и Болгарии и задержали 9 человек. Украинское следствие же установило, что к организации схемы причастны граждане Украины, которые фактически руководили работой сайтов. Кроме этого, они выводили деньги через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их в Украине.

Во время обысков изъяли примерно 1 миллион долларов, черновые записи, документацию и компьютерную технику. В рамках уголовного производства наложили аресты на авто, квартиры, дом и другое недвижимое имущество – ориентировочная стоимость составляет примерно 50 миллионов евро.