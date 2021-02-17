НБУ обнародовал интересные данные по ипотеке. В 2020 году объемы ипотечного кредитования в Украине выросли на треть – до 3,8 миллиарда гривен. Далее читайте на украинском.

Відповідно до темпів іпотечного кредитування, що були у 2020 році, для роботи програми "іпотека під 7%" потрібно 304 мільйони гривень з бюджету. Але протягом декількох років бюджетні видатки потрібно буде збільшити до хоча б 2-3 мільярдів гривень.

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Саме 304 мільйонів гривень є різницею, між платежами по ставці 15%, яка була у 2020 році та обіцяними 7% на загальній сумі у 3,8 мільярда гривень.

Але, є два важливі зауваження

По-перше, наступного року українці візьмуть нові іпотеки. А ті, хто брав в 2020-2021 роках, продовжать їх виплачувати. І бюджету 2022 року потрібно буде компенсувати відсотки і нових, і попередніх. І так далі кожен рік сума збільшуватиметься, аж поки ті, хто позичив у 2020 році, не виплатять все.

По-друге, об'єми іпотечного кредитування 2020 року явно недостатні. Для відчутного ефекту брати нерухомість в іпотеку мають не менше 10% нових родин. Це 15-20 тисяч молодят щорічно.

Таким чином, при середній тривалості іпотеки у 5 років – з бюджету буде потрібно 2,2 мільярди щорічно. При тривалості 7 років – 3,3 мільярдів.