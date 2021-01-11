Новогодние праздники уже позади, но их последствия украинцы будут чувствовать еще в течение какого-то времени. Ведь эти дни все много ели, пили, поздно ложились спать и поздно просипались.

Кто набрал лишние килограммы, кто-то испортил режим сна. Поэтому журналисты 24 канала решили поинтересоваться у украинцев, как они возвращаются в форму: не только физическую, но и моральную.

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Что рассказали во Львове

Туристка Львова: После праздников я всегда в форме, у меня двое детей. Надо знать во всем меру и будет все хорошо.

Львовянка: На самом деле, если осознанно питаться и верить в то, что все лишние килограммы уйдут в хорошее настроение, то человек не поправится. Но это большой секрет и это возможно только во Львове. Вот приезжайте в город Льва и вы точно не поправитесь.

Львовянин: На ​​праздники меньше им, чтобы хорошо себя чувствовать. Также начинаю заниматься каким-то спортом.

В Чернигове знают способы

Жительница Чернигова: Восстанавливаем организм витаминами: яблоки, фрукты, овощи и правильное питание.

Житель Чернигова: Помогает физкультура, минеральная вода.



Как украинцы возвращают форму после праздников / Фото Pexels

Жительница Чернигова: восстанавливаюсь позитивным настроем, хорошим окружением, общением с родными, в частности внуками. Помогает ощущение счастья от каждого прожитого момента. Обязательный спорт, но в удовольствие себе.

Житель Чернигова: Совсем не думаю об алкоголе: выпил на Новый год и мне хватило, в дальнейшем выпивать буду только по праздникам.

Харьков еще не отдохнул

Харьковчанка: Если честно, я только закрыла сессию. У меня еще не было отдыха, поэтому я морально не восстановилась.



Что поможет после новогодних праздников 2021 / Фото Pexels

Что думают в Донецкой области

Житель Мариуполя: Нужно бегать, движение – это жизнь! Двигаться можно даже в безлюдных местах. Например, ходить по парку вдоль реки. Сидеть дома – пользы нет, это еще больше ухудшает здоровье.

Жительница Мариуполя: Я наверное хотела бы заняться гимнастикой, чтобы привести себя в физическую форму к лету. Также мне кажется, что карантин нам дает много времени для самореализации, самообучения и возможности найти себя.

Киев после праздников

Киевлянин: После праздников надо больше гулять, больше физически нагружаться.

Киевлянка: Мы хорошо праздновали, без алкоголя, поэтому и проблем нет.