В конце 2020 года Украина смогла вернуть из Сирии 9 украинцев – двух женщин и их несовершеннолетних 7 детей. Теперь освобожденные женщины рассказали о пережитом в сирийском лагере для членов семей "ИГИЛ".

Сейчас освобожденные из плена находятся в санатории под Киевом, где проходят самоизоляцию. Об этом сообщает ТСН, журналисты которого пообщались с женщинами.

К слову В Украину вернулись 2 женщины и 7 детей, которые находились в сирийских лагерях для беженцев: фото

Женщины попали в Сирию, поверив в восточную сказку и подавшись за своими мужьями. Впрочем, как рассказывает одна из освобожденных женщин, которая не хочет называть своего имени, попасть туда очень легко, а выбраться – невозможно.

Мой муж одобрил решение, он сам пытался оттуда выбраться, но мужчинам это фактически невозможно. Их преследуют, убивают,

– рассказала женщина.

В специальном лагере для родственников террористов детей также воспитывали в духе "ИГИЛа". Их называют "волчатами халифата". И если бы их не освободили, дети вскоре могли бы пополнить ряды террористов.

Другая освобожденная женщина Алиме Абасова признается: до сих пор трудно поверить, когда выходишь на улицу, а вокруг нет вооруженных людей. После самоизоляции она с 5 детьми планирует поехать к своим родственникам.

У второй освобожденной такой возможности нет, ведь ее родственники остались в оккупированном Крыму. Поэтому она не сможет туда поехать, чтобы не иметь дела с российскими спецслужбами.

Как проходила операция по возвращению украинок и их детей