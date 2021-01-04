Детей учили быть террористами: освобожденные из Сирии украинки рассказали о пережитом
В конце 2020 года Украина смогла вернуть из Сирии 9 украинцев – двух женщин и их несовершеннолетних 7 детей. Теперь освобожденные женщины рассказали о пережитом в сирийском лагере для членов семей "ИГИЛ".
Сейчас освобожденные из плена находятся в санатории под Киевом, где проходят самоизоляцию. Об этом сообщает ТСН, журналисты которого пообщались с женщинами.
К слову В Украину вернулись 2 женщины и 7 детей, которые находились в сирийских лагерях для беженцев: фото
Женщины попали в Сирию, поверив в восточную сказку и подавшись за своими мужьями. Впрочем, как рассказывает одна из освобожденных женщин, которая не хочет называть своего имени, попасть туда очень легко, а выбраться – невозможно.
Мой муж одобрил решение, он сам пытался оттуда выбраться, но мужчинам это фактически невозможно. Их преследуют, убивают,
– рассказала женщина.
В специальном лагере для родственников террористов детей также воспитывали в духе "ИГИЛа". Их называют "волчатами халифата". И если бы их не освободили, дети вскоре могли бы пополнить ряды террористов.
Другая освобожденная женщина Алиме Абасова признается: до сих пор трудно поверить, когда выходишь на улицу, а вокруг нет вооруженных людей. После самоизоляции она с 5 детьми планирует поехать к своим родственникам.
У второй освобожденной такой возможности нет, ведь ее родственники остались в оккупированном Крыму. Поэтому она не сможет туда поехать, чтобы не иметь дела с российскими спецслужбами.
Как проходила операция по возвращению украинок и их детей
- В июне 2019 года создали специальную рабочую группу, в которую вошли представители СБУ.
- Специалисты проверяли граждан, удерживаемых в Сирии, на наличие возможных связей с участниками террористической организации "Исламское государство". По результатам длительных проверок контрразведка СБУ не выявила фактов причастности граждан к террористической деятельности.
- В октябре того же года предложенный украинскими ведомствами план эвакуационных мероприятий был согласован президентом, но из-за обострения ситуации на территории Сирии эвакуацию украинцев пришлось отсрочить.
- На возможность забрать украинцев негативно повлияла пандемия COVID-19. В связи с распространением коронавируса на территории Сирии и Ирака были введены значительные ограничения, в частности состоялось закрытие границ и прекратилось авиасообщение.
- Вернуться к процессу эвакуации стало возможным лишь в конце 2020 года, когда стабилизировалась политика и эпидемическая ситуация в этих странах.
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