Сегодня государство не на словах и не в публичных выступлениях – а действительно доказала почему надо инвестировать в чтение. Далее читайте на украинском.

Стратегію промоції читання в Україні: як це буде

Стратегія створена за участі фахівців книжкової сфери та організацій, держустанов і експертів галузі. Вона базується на дослідженнях, що дозволили виокремити больові місця галузі і обрати потрібний вектор розвитку. Нашою метою є зміни.

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Стратегія розрахована на 2021-2025 роки і спрямована комплексну трансформацію сфери і збільшення попиту на книги в Україні.

Серед основних її завдань:

– підвищити статус книгочитання в державі, кількість читаючих українців;

– створити екосистему і надання відповідних умов для комфортного існування видавництвам і організаціям;

– читання як ключове дозвілля українців, зокрема для здобуття нових навичок, необхідних і зараз, і для успіху в майбутньому.

Глобальна мета: щоб українці полюбили читати. А для цьго, як мінімум, мають бути якісні пропозиції і вибір на ринку.

Стратегія передусім вирішить ряд проблем:

– доступність книг на всій території України, і в електронному, і у паперовому форматах. У тому числі поповнення бази безкоштовної літератури;

– збільшення пропозиції на ринку через зростання попиту. Більше перекладів іноземної літератури на українську, а також підвищення кількості примірників;

– курс на знищення піратства та контрафакту у сфері через посилення кримінальної відповідальності. Прозорість у системі книговидавництва;

– постійне оновлення фондів бібліотек у містах і регіонах: публічних, шкільних, університетських. І в подальшому трансформація бібліотек у сучасні центри для споживання книг – хаби.

Якщо ми успішно реалізуємо заплановане – книжкова галузь зможе відродитися.

На які результати сподіваємось

Згідно наших прогнозів, серед дорослих зміниться кількість щотижневих читачів з 27% до 30%. Серед дітей кількість нечитачів (18%) зменшиться до 15%. Щодо сфери загалом, станом на 2025, середній наклад ринкової книги становитиме 3500 примірників, оновиться 2000 публічних і шкільних бібліотек-хабів.

Це дорожня карта, що трансформує ставлення до читання в країні. Як на рівні політикуму, так і серед суспільства.

Прийняття даної стратегії – крок до України як читаючої нації, яка вміє критично мислити, досягає своїх цілей і постійно займається саморозвитком. Тож втілюємо її у життя: алгоритм дій маємо, як і усвідомлення важливості проблеми.

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Зі стратегією кожен охочий може ознайомитись на сайті міністерства. А ми з командою починаємо робити читання модним! Це те, що сприятиме підвищенню рівню освіченості українців, кар'єрного росту, розширенню кругозору і навіть задоволеності життям.