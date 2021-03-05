"Да" для стран ЕС и "нет" для России, – Кулеба о двойном гражданстве украинцев
Дмитрий Кулеба заявил, что он является последовательным сторонником идеи двойного гражданства для украинцев. Сейчас идет работа над соответствующими законодательными изменениями.
Источник:Министерство иностранных дел Украины
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул: Есть одно исключение – государство-агрессор Россия. В этом случае не может даже быть и речи о двойном гражданстве.
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По словам Кулебы, решение СНБО о двойном гражданстве очерчивает контуры позиции государства относительно участия людей с двойным или множественным гражданством в государственной жизни Украины.
Кулеба отметил, что в дальнейшем политику по этому вопросу будут формировать 2 элемента.
Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, со странами мира, которые являются для нас дружественными, которые не представляют для нас угрозы,
– подчеркнул глава МИД.
Что еще сказал Кулеба
- Список этих стран будет зависеть от ряда критериев.
- Это поможет удержать ореол украинства в мире. Гражданин Украины, который выехал на постоянное место жительства в ЕС, сможет в перспективе получить гражданство определенной страны, однако при этом останется частью украинского пространства.
- Государство не должно мешать интеграции своих граждан в общество, в котором они решили продлить свою жизнь. Однако Украине стоит приложить все усилия, чтобы они оставались украинцам.
- Политика Украины в отношении двойного гражданства будет либеральной. Однако люди с множественным гражданством будут иметь ограниченные возможности принять участие в политической жизни страны.
Решение СНБО о двойном гражданстве
- 26 февраля Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос двойного гражданства для украинцев.
- Сейчас Кабинет Министров Украины должен разработать специальный законопроект, который будет регулировать этот вопрос.
- 4 марта президент Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие, подписав соответствующий указ.
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