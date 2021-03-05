Дмитрий Кулеба заявил, что он является последовательным сторонником идеи двойного гражданства для украинцев. Сейчас идет работа над соответствующими законодательными изменениями.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул: Есть одно исключение – государство-агрессор Россия. В этом случае не может даже быть и речи о двойном гражданстве.

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По словам Кулебы, решение СНБО о двойном гражданстве очерчивает контуры позиции государства относительно участия людей с двойным или множественным гражданством в государственной жизни Украины.

Кулеба отметил, что в дальнейшем политику по этому вопросу будут формировать 2 элемента.

Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, со странами мира, которые являются для нас дружественными, которые не представляют для нас угрозы,

– подчеркнул глава МИД.

Что еще сказал Кулеба

Список этих стран будет зависеть от ряда критериев.

Это поможет удержать ореол украинства в мире. Гражданин Украины, который выехал на постоянное место жительства в ЕС, сможет в перспективе получить гражданство определенной страны, однако при этом останется частью украинского пространства.

Государство не должно мешать интеграции своих граждан в общество, в котором они решили продлить свою жизнь. Однако Украине стоит приложить все усилия, чтобы они оставались украинцам.

Политика Украины в отношении двойного гражданства будет либеральной. Однако люди с множественным гражданством будут иметь ограниченные возможности принять участие в политической жизни страны.

Решение СНБО о двойном гражданстве